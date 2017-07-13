13.07.2017 21:06:06

Akciğer kanseri aşısı Türkiye'de

Ölümcül olan akciğer kanseri için yeni bir umut doğdu. Küba'nın akciğer kanseri aşısı Türkiye’de beş merkezde denenmeye başlandı. Araştırma sonuçlarının olumlu olması durumunda Sağlık Bakanlığı’nın aşıya ruhsat vermesi bekleniyor.

Akciğer kanseri için yeni umut doğdu. Kübalı bilim insanları tarafından geliştirilen aşının hangi hastalara daha yararlı olduğu Türkiye'deki merkezlerde yapılacak test ile belirlenebilecek. Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye'de de birkaç hastanede hangi hastaların daha çok bu tedaviden fayda göreceğini tespit etmeye yönelik bir araştırma başlatıldı. Sağ kalım oranları bilimsel verilerle ortaya koyulan aşının kürleri ve diğer tedavilerle uyumu da incelenecek.

Kübalı bilim insanları tarafından geliştirilen aşı ile kanser hastalarının yaşam sürelerinin uzatıldığı belirlendi. Başlangıçta kemoterapi almış ileri devre kanser hastalarına uygulanan aşının yaşam süresini iki ay uzattığı gözlendi. Ve bunun psikolojik bir etki olmadığı doğrulandı. Aşının iki yıllık yaşam süresini ise plasebo etkisine göre üç kat uzattığı kanıtlandı. Bu konu ile ilgili uluslararası çok merkezli faz 3 çalışması devam ediyor.

Havana'da gerçekleşen Kanser Aşıları ve İmmunoterapi Toplantısı'nda da Küba'nın biyoteknolojik aşılarının üretici Enstitüsü CIM ile ABD Rooswell Park işbirliğine karar verildi. Biyoteknoloji alanında diğer ülkeleri geride bırakan Küba, yaptığı gelişmelerle tüm dünyada kendine hayranlık kazandıran ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Enstitüsü (CIM) Direktörü Prof Dr. Agustin Lage, Bölüm Başkanı Dr. Tania Crombet ile ABD Roswell Park İmmuöoloji Direktörü'nün bir araya geldiği tarihi toplantıda Türkiye'den de Prof. Dr. Nil Molinas Mandel de yer aldı. Prof. Dr. Nil Molinas ‘ İmmünoterapiler ülkemizde bir tedavi seçeneği oluşturmakta ve merkez olarak daha fazla fayda gören hastaları tespit etmek için bu bilimsel araştırmada yer aldık' ifadelerinde bulundu.