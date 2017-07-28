28.07.2017 18:47:55

AK Parti MKYK toplantısı yaptı

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: (1)- '(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' sözleri) Doğal olarak Cumhurbaşkanımızın bu mesajı, hem teşkilatlarımıza hem belediye başkanlarımıza hem milletvekillerimize. Bu mesaj aslında bu davada bugüne kadar yol yürüyen bütün yol arkadaşlarımıza'- 'Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği, evet, herhangi bir şekilde Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek için çıktığımız bu kutlu yürüyüşte, herhangi bir şekilde AK Parti'nin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yorulan varsa kenara çekilsin" sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bu mesajı, hem teşkilatlarımıza hem belediye başkanlarımıza hem milletvekillerimize. Bu mesaj aslında bu davada bugüne kadar yol yürüyen bütün yol arkadaşlarımıza." ifadesini kullandı.

Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) devam ederken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Toplantının ana gündeminin, AK Parti'nin 6. Olağan Genel Kurulu ile ilgili çalışmaların, 14 Ağustos'ta kutlanacak 16'ncı kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin oluşturduğunu belirten Ünal, Meclis parti grubunun çalışmaları ve Meclis gündeminin de ele alınan konular arasında olduğunu söyledi.

Ünal, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin bu sene 16'ncı kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatarak, bu tarihi günün her sene olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

Tarihte, AK Parti gibi kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen ve büyük reformlara imza atan bir başka siyasi hareketin bulunmadığına dikkati çeken Ünal, partinin misyonunun çok eski ve köklü olduğunu dile getirdi.

Ünal, kurucular başta olmak üzere 16 yıldır bu davanın büyümesi, gelişmesi ve daha ileriye taşınması için hizmet veren herkese teşekkürlerini iletti.

Partinin 16'ncı kuruluş yıl dönümümü vesilesiyle nerede başlanıldığının, nereye gelindiğinin ve nereye gidilmekte olduğunun bir kez daha muhasebe edilmesi gerektiğinin altını çizen Ünal, "Kuruluş yıl dönümü kutlamalarımızı teşkilatlarımız ve milletimizle birlikte Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda gerçekleştireceğiz." dedi.

Ünal, olağan büyük kongre hazırlıkları kapsamında belde, ilçe ve il kongrelerinin ilgili takvimlerinin işlediğini, partinin yurt dışına yeni temsilcilikler açması için çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

AK Parti'nin farkı ve gücünün, milletle kurduğu ilişkinin samimiyetinden, yaygınlığından ve derinliğinden kaynaklandığını belirten Ünal, partinin teşkilatlarını, milletvekillerini ve belediye başkanlarını bu anlayışla organize ederek 2019'daki hedeflere ulaşacaklarını ifade etti.

- "Cumhurbaşkanımızın siyasete bakış açısı ve bir muhasebe olarak görmekte fayda var"

Açıklamasının ardından bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanı, bu hafta hem TBMM'de hem de genel merkezde yaptığı toplantıda iki önemli mesaj verdi. İlkinde 'teşkilata yönelik bizim adım atmamızı beklemesinler, dava idrakiyle bağdaşmayanlar.' ifadesini kullandı. Dün kapalı grup toplantısında da 'yorulan varsa kenara çekilsin.' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın bu mesajının adresi nedir?" sorusuna Ünal, AK Parti'nin 9 milyonun üzerinde üyesi bulunduğunu, 2 milyona yakın belde ve mahalle başkanına varıncaya kadar çok geniş bir aile olduğunu söyledi.

Ünal, bu geniş ailenin 15 yıldan beri Türkiye'yi büyük hedeflere taşımak için geceli gündüzlü bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal olarak Cumhurbaşkanımızın bu mesajı, hem teşkilatlarımıza hem belediye başkanlarımıza hem milletvekillerimize. Bu mesaj aslında bu davada bugüne kadar yol yürüyen bütün yol arkadaşlarımıza. Hepsinden önemlisi biz, her yıl kendi muhasebesini yapan, her dem yeniden doğan, bulanmadan akan bir hareketiz. Bu siyasi hareketin en temel özelliği kendini güncellemesi, kendisini yenilemesi, kendisiyle ilgili muhasebesini doğru bir şekilde yapması, yılmadan, yorulmadan yoluna devam etmesidir.

Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği, evet, herhangi bir şekilde Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek için çıktığımız bu kutlu yürüyüşte, herhangi bir şekilde AK Parti'nin temel ilkelerinden, değerlerinden uzaklaşan bir davranış içerisinde olması kabul edilemez bir durum olduğu için. Evet böyle bir durum varsa tabii ki AK Parti bugüne kadar gereğini yaptığı gibi bundan sonra da yapacaktır. Bunu Cumhurbaşkanımızın genel olarak siyasete bakış açısı ve bir muhasebe olarak görmekte fayda var.