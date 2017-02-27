28.02.2017 02:47:49

Adana'da kereste atölyesinde yangın

İtfaiye ekipleri, Seyhan ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangına müdahale ediyor

Adana'da bir kereste atölyesinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60056 Sokak'ta Yaşar Özel'e ait olduğu öğrenilen kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kerestelerin bulunduğu bölüme sıçraması üzerine yangın büyüdü.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, söz konusu iş yerinde küçük çaplı iki patlamanın da yaşandığı yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.