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ABD'den flaş Suriye kararı
20.07.2017 10:26:16

ABD'den flaş Suriye kararı

Trump'ın, CIA tarafından gizli yürütülen ve Suriye'de Beşşar Esad rejimine karşı savaşan ılımlı muhaliflere eğitim ve silah temin eden programı bitireceği iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump, söz konusu kararını yaklaşık bir ay önce aldı.

Yetkililere göre Donald Trump, 7 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya'daki görüşmesinden kısa bir süre önce Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ve CIA Direktörü Mike Pompeo ile yaptığı bir görüşmede CIA'in gizli programına nokta koymaya karar verdi.

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray ve CIA henüz bir açıklama yapmazken, Trump'ın bu kararının, Esad rejiminin sona erdirilmesi noktasında gönülsüz ve sınırlı güce sahip olduğu anlamına geldiği belirtildi.

Haberde, Esad'a karşı savaşan ılımlı muhaliflere yönelik eğit-donat programlarının bitirilmesini Moskova'nın uzunca bir süredir istediğine de vurgu yapıldı.

"SURİYE'DE PUTİN KAZANDI"

Gazetenin haberine göre, CIA'in programı hakkında bilgi sahibi olan bir yetkili, "Bu, bölge için çok önemli bir karar. Suriye'de Putin kazandı." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığının halen PYD özelinde devam ettirdiği eğit-donat programının Trump'ın bu kararından etkilenmeyeceği bildirildi.

PKK/PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG, Pentagon'un şemsiyesi altında Washington'dan askeri eğitim ve destek almaya devam ediyor. 

Esed'e karşı savaşan Suriyeli ılımlı muhaliflere yönelik eğit-donat programı Ekim 2015'te dönemin başkanı Barack Obama tarafından bitirilmiş, kısa bir süre sonra da sadece SDG'ye yönelik eğit-donat programı hayata geçirilmişti.


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