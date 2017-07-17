SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
11 üniversiteyi bitirdi, 12'nciye hazırlanıyor
17.07.2017 10:54:49

11 üniversiteyi bitirdi, 12'nciye hazırlanıyor

Bartın'da özel bir sağlık kuruluşunda çalışan Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Doktor Hayati Ortaeskinazi 1990 yılında mezun olduğu Tıp Fakültesinin ardından 10 tane daha üniversite bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin daimi öğrencisi olan ve son olarak 2 yıllık Adalet bölümünü tamamlayan uzman doktor, 12'nci üniversiteyi okumaya hazırlanıyor.

Bartın'da özel bir sağlık kuruluşunda Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi bölümünde görevli Uzman Doktor Hayati Ortaeskinazi (53) 1990 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından eğitim hayatını sonlandırmayarak tam 10 üniversite daha bitirdi. Ortaeskinazi ayrıca okullarının tamamını onur ve yüksek onur belgesi ile tamamladı.

Tıp Fakültesi eğitimin ardından askerlik görevini yapan Ortaeskinazi, ardından ilk olarak uzmanlık diplomasını aldı. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde İktisad bölümünü de bitiren Ortaeskinazi, aynı üniversitede sırasıyla, Büro Yönetimi, Turizm Otelcilik, İşletme, Laborant ve Veteriner Sağlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ve adalet bölümlerini tamamlayarak diplomalarını aldı. Ortaeskinazi, ayrıca Açıköğretim Fakültesi'ne devam ederken, Bartın Üniversitesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından ortak yürütülen Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek Lisans bölümünü de tamamlayarak, mesleki yaşantısına yönelik eğitimlerine de devam etti. Son olarak okuduğu Adalet bölümünü de bu yıl tamamlayan Ortaeskinazi, önümüzdeki yılda eğitime devam edeceğini belirtti.

"HAYATA YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANIYORSUNUZ"

Ortaeskinazi, "Tıp Fakültesinin ardından askerliğimi yaptıktan sonra İktisat okumak istiyordum. Üniversite sınavına girerek açık öğretim İktisat bölümüne kaydoldum. O dönem sınava girerek kayıt yaptırabiliyorsunuz ama artık ikinci bir üniversite kapsamında direkt kayıt olma imkanınız var. İstediğiniz bölümü, evde ders çalışarak, zamanınızı kendiniz belirleyerek bitirebiliyorsunuz. Çok zevkli bir uğraş, keyifli bir yolculuk. İnsanın ufkunu genişletiyor. Bilmediğiniz birçok şeyi öğreniyorsunuz. Hayata yeni bakış açıları kazanıyorsunuz. Şimdiye kadar açık öğretimde 8 tane üniversite bitirdim. Toplam 11 üniversite diplomam var" dedi.

"OKUMANIN YAŞI YOK"

'Okumanın yaşı yok' diyen Ortaeskinazi, "Her yaşta bu şekilde okumaya devam edebiliyorsunuz. Ben okumayı çok seviyorum. İlgi alanlarım var. Onlardan beğendiklerimi ve hoşuma gidenleri okuyorum. Bundan sonra da devam etmeyi düşünüyorum. Ömrüm elverirse birkaç üniversite daha bitirmeyi planlıyorum. Okuduğum bölümlerden bazıları, mesela iktisat, işletme, halkla ilişkiler ve adalet gibi bölümler esasında her vatandaşın bilgi sahibi olması gereken konular. Bunları akademik bir disiplinle, derslerini alarak, diplomasına sahip olarak öğrenmek ayrı bir zevk oluyor " diye konuştu.

"MUTLAKA 2'NCİ ÜNİVERSİTE OKUNMALI"

Üniversite öğrencilerine de seslenen Ortaeskinazi, "İkinci üniversite kapsamında okudukları sırada bir açık öğretim programına da kaydolarak kendilerini geliştirebilirler. İkinci bir diploma alabilirler. Belki aldıkları bu diplomayı hiç kullanmayacaklar ama hayata bakışları zenginleşecektir. Dünyaya bakış açıları, olayları değerlendirme şekilleri çok yeni bir boyut kazanacaktır. Üniversite mezunu bütün insanlara da hayatları boyunca ikinci bir üniversiteye devam etmelerini öneririm. Onlarda yeni şeyler öğrenip, kendilerini geliştirecekler ve bundan büyük bir keyif alacaklardır" şeklinde konuştu.


    YORUM YAZ
Merkel: Pazarlık konusu yapmayız!
Merkel: Pazarlık konusu yapmayız!
Almanya Başbakanı Merkel, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izninin, Türkiye ile siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Merkel, böyle bir durum olması halinde talepleri reddedeceğini açıkladı.
17.07.2017 12:25:51
Irak'tan flaş petrol kararı!
Irak'tan flaş petrol kararı!
Irak, yeni petrol sahalarını yatırıma açmayı planlıyor.
17.07.2017 12:20:07
Bütçe açığı açıklandı
Bütçe açığı açıklandı
Bakan Ağbal Ocak-Haziran dönemindeki bütçe açığının 25.2 milyar TL olduğunu açıkladı.
17.07.2017 12:17:06
HDP'li vekile hapis cezası
HDP'li vekile hapis cezası
HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan yargılandığı Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
17.07.2017 12:13:32
Evkur Yeni Malatyaspor aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu
Evkur Yeni Malatyaspor aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu
Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süredir aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu.
17.07.2017 12:10:24
Brexit Müzakerelerinin ikinci turu başladı
Brexit Müzakerelerinin ikinci turu başladı
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yönelik Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı.
17.07.2017 12:09:56
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava operasyonları kapsamında üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
17.07.2017 12:09:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
Osmanlı, devlete baş kaldıranları böyle infaz ediyordu
Osmanlı, devlete baş kaldıranları böyle infaz ediyordu
Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
Merkel'den 'Konya' açıklaması
Merkel'den 'Konya' açıklaması
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
CHP'li vekil ses kaydından rahatsız oldu
CHP'li vekil ses kaydından rahatsız oldu
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!
FETÖ'cü itiraf etti: Salaları duyunca ümidim tükendi
FETÖ'cü itiraf etti: Salaları duyunca ümidim tükendi
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik
Konya'ya şehit ateşi düştü
Konya'ya şehit ateşi düştü
Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü
Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü
Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu
Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları