Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2022 Zilhicce hangi tarihe denk geliyor? Zilhiccenin önemi

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı yaklaşırken Zilhicce ayının bu yıl hangi tarihe geldiği de araştırma konusu oldu. Hac ibadetiyle aynı dönemde olan Zilhicce ayının önemini sizler için derledik. Zilhicce hangi tarihe denk geliyor? İşte Zilhiccenin önemi ve tarihi...

Kurban Bayramı yaklaşırken Zilhicce ayının bu yıl hangi tarihe geldiği de araştırma konusu oldu. Hac ibadetiyle aynı dönemde olan Zilhicce ayının önemini sizler için derledik. Zilhicce hangi tarihe denk geliyor? İşte Zilhiccenin önemi ve tarihi...

Zilhicce ayı nedir?

Hac ve kurban ibadetinin yerine getirildiği aya denk gelen zilhicce, tam anlamıyla Hac ayı anlamına gelmektedir. Büyük önem taşıyan bu aydaurumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

2022 yılı dini günler takvimi yayınlandı. Bu yıl Zilhicce ayı 30 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

Zilhicce orucu ne zaman tutulur?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor.

Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.