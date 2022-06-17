Kurban orucu nasıl tutulur? Zilhicce ayının 10 günü nedir? Kurban bayramında oruç tutulur mu?

Kurban orucu nasıl tutulur? Kurban bayramından önce tutulan sevap oruçlar araştırılıyor. Zamanını ibadetle geçirmek isteyenlerin araştırdığı zilhicce ayı, kurban eti yiyerek oruç açma gibi konuları sizler için derledik. Peki ama zilhicce ayının 10 günü nedir? Kurban bayramında oruç tutulur mu? Kurban bayramında kesilen kurbanla oruç açmanın hükmü nedir? İte detaylar...

Kurban bayramından önce tutulan sevap oruçlar araştırılıyor. Zamanını ibadetle geçirmek isteyenlerin araştırdığı zilhicce ayı, kurban eti yiyerek oruç açma gibi konuları sizler için derledik. Peki ama zilhicce ayının 10 günü nedir? Kurban bayramında oruç tutulur mu? Kurban bayramında kesilen kurbanla oruç açmanın hükmü nedir? İte detaylar...

Kurban bayramının hangi günleri oruçlu geçmeli?

Kurban bayramının 4 günü oruç tutmak pek uygun görülmemiştir. Kurban günlerinin bayram havasında geçmesi, kişilerin birbirlerine misafirlik yapması gerekir.

Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67).

Ramazan bayramının sadece birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak yasaktır (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396).

Dolayısıyla kurban bayramında değil, kurban bayramı öncesinde oruç tutmaya başlanmalıdır.

Zilhicce ayının 10 günü nedir?

Zilhicce ayı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nın idrak edildiği Zilhicce ayında oruç tutmanın fazileti de merak ediliyor. Zilhicce ayının 9. günü Kurban Bayramı arefesi, 10. günü de Kurban Bayramı'nın 1. günüdür.

2022 zilhicce ayı hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı taafından yayımlanan 2022 dini günler takvimi paylaşıldı. Takvime göre bu yıl zilhicce 30 Haziran 2022 Perşembe günü başlayacak.

Zilhicce'nin 10. günü yani 9 Temmuz 2022 Cumartesi ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak.

Kurban bayramında kesilen kurbanla oruç açmanın hükmü nedir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48). Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.(Diyanet İşleri Başkanlığı)