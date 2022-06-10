Zeynep Bastık neden boşanıyor? Zeynep Bastık eşinden boşandı mı? Zeynep Bastık ve Tolga Akış Edis için mi boşanıyor?

Zeynep Bastık neden boşanıyor? Olay çıkaracak hareketler sergileyen Zeynep Bastık, eşinden boşanacağına dair haberlerle gündeme geldi. Edis ile samimi dans eden Bastık'ın ayrılık kararının sebebinin Edis olduğu düşünülüyor. Peki ama gerçek sebep ne, neden boşanıyorlar? Zeynep Bastık eşinden boşandı mı? Zeynep Bastık ve Tolga Akış Edis için mi boşanıyor? İşte detaylar...

Olay çıkaracak hareketler sergileyen Zeynep Bastık, eşinden boşanacağına dair haberlerle gündeme geldi. Edis ile samimi dans eden Bastık'ın ayrılık kararının sebebinin Edis olduğu düşünülüyor. Peki ama gerçek sebep ne, neden boşanıyorlar? Zeynep Bastık eşinden boşandı mı? Zeynep Bastık ve Tolga Akış Edis için mi boşanıyor? İşte detaylar...

Zeynep Bastık neden boşanıyor?

Zeynep Bastık ve Tolga Akış hakkında çıkan ayrıluık haberlerine ikili sosyal medyadan yanıt verdi. Bastık;

"Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki, 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" sözleriyle boşanma iddialarını doğruladı.

Tolga Akış boşanma hakkında ne dedi?

Tolga Akış ise Zeynep Bastık'ın açıklamasının devamı niteliğinde;

"Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum" açıklamasını yaptı.

Zeynep Bastık eşinden boşandı mı?

Çift boşanmaya ilişkin haberleri doğrularken henüz boşanmanın ne zaman gerçekleşeceğini açıklamadı. Tarih belirlendiğinde detayları bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

Zeynep Bastık ve Tolga Akış Edis için mi boşanıyor?

Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın evliliğinden kısa süre sonra birçok olay yaşandı. Özellikle Bastık'ın şarkıcı Edis ile samimi dansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fakat ayrılık haberlerinin Edis ile bir ilgisi bulunmuyor.