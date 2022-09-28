Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli? Zehra Çilingiroğlu boyu, kilosu kaç?

Ünlü oyuncu Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu’ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu, ismini Mehmet Dinçerler ile duyurdu. Mehmet Dinçerler ise bir tatil yerinde görünen Zehra Çilingiroğlu’nun hayatı araştırılıyor. Zehra Çilingiroğlu ne mezunu? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında, boyu kaç? Zehra Çilingiroğlu kaç kilo? Zehra Çilingiroğlu burcu ne? İşte detaylar…

Zehra Çilingiroğlu ismini Mehmet Dinçerler ile gündeme taşıdı. Hadise'den boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler ile bir tatil yerinde otelde görüntülenen Zehra Çilingiroğlu kimdir merak ediliyor. Vatandaşlar arama motoruna; Zehra Çilingiroğlu hangi üniversite okudu, Zehra Çilingiroğlu kaç kilo, Zehra Çilingiroğlu boyu ne kadar, Zehra Çilingiroğlu burcu ne, gibi soruları aratıyorlar.

Zehra Çilingiroğlu kimdir?

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ile iş adamı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Zehra Çilingiroğlu üniversite eğitimini Londra Westminster Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde tamamladı.

Zehra Çilingiroğlu'nun babası Kaya Çilingiroğlu ikinci evliliğini yaptığı Feraye Tanyolaç'tan olan 'Hüseyin Kaya' (d.2006) adında üvey erkek kardeşi bulunuyor.

Zehra Çilingiroğlu aslen nereli?

Zehra Çilingiroğlu memleketi de bir diğer merak konusu. Zehra Çilingiroğlu memleketi olarak baba Kaya Çilingiroğlu tarafından aslen Trabzon Sürmeneli, anne Hülya Avşar tarafından ise Ardahanlıdır.

Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında, burcu ne?

1998 yılında İstanbul'da doğan olan Zehra Çilingiroğlu 24 yaşındadır ve Zehra Çilingiroğlu burcu ise Oğlak burcudur.

Zehra Çilingiroğlu boyu ve kilosu kaç?

Mehmet Dinçerler ile adını duyuran Zehra Çilingiroğlu'nun boyu 1.65 olarak biliniyor. Dinçerler ile bir otelde başbaşa vakit geçirirken görüntülenen Zehra Çilingiroğlu'nun kilosu ise 62 olarak söyleniyor.