Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu sevgili mi? Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu'na aşık mı?

Hadise ile boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile kameralara yansıdı. Peki, Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu sevgili mi? Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu’na aşık mı? İşte detaylar…

Geçtiğimiz aylarda Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş adamı Mehmet Dinçerler, evliliklerinin birinci senesi dolmadan çeşitli nedenlerden dolayı boşanma kararı aldı. Bu ayrılık kararıyla sevenlerini ve takipçilerini şaşkına çeviren çiftten Mehmet Dinçerler'in çıktığı tatildeki görüntüleri dikkat çekti. Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu sevgili mi? Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu'na çıkma teklifi mi etti?

Hadise ile boşanmanın arafesinde olan Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla beraber tatile çıktı. Dinçerler, bu tatilde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı olan Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Peki, Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu sevgili mi? İşte detaylar…

Mehmet Dinçerler ve Zehra Çilingiroğlu sevgili mi?

Beyaz Magazin programında çıkan habere göre, boşanma kararından sonra erkek arkadaşlarıyla tatile çıkan 34 yaşındaki Dinçerler, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 24 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu ile kameralara yakalandı. Tatil yerinde otelde baş başa zaman geçirirken görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Erkek arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirdikten sonra Zehra Çilingiroğlu'nun yanına giden Dinçerler'in keyifli halleri dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmesinin ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. İkiliden aşk iddialarıyla hakkında henüz bir cevap gelmedi.