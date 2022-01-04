Yüz yüze eğitime ara mı verildi? Okullar kapanıyor mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı!

Yüz yüze eğitime ara mı verildi? Okullar kapanıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili gündeme getirilen soruları yanıtladı. Koronavirüs varyantının hızla çoğalmasının ardından akla gelen ilk soru okullar kapatılacak mı oldu. Peki ama sömestr tatiline çok az bir süre varken okullara ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek? İşte detaylar...

Yüz yüze eğitime ara mı verildi? Okullar kapanıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili gündeme getirilen soruları yanıtladı. Koronavirüs varyantının hızla çoğalmasının ardından akla gelen ilk soru okullar kapatılacak mı oldu. Peki ama sömestr tatiline çok az bir süre varken okullara ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek? İşte detaylar...

Yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapatılması veya yüz yüze eğitime ara verilmesi konusundaki tavrını net bir şekilde dillendirdi. Varyantlardan sonra ilk akla gelen sorunun "okulların ne zaman kapatılacağı" olduğunu belirten Özer, böyle bir şey düşünmediklerini belirtti. Kısacası yüz yüze eğitime devam ediliyor.

Okullar kapanıyor mu?

Aynı konuşma içerisinde geçen okulların kapanmasına ilişkin sorulara yanıt veren Özer, 15 tatil döneminde öğrencilerin tatil yapacağını fakat kapanmanın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı!

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük.

En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı."

"Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."

İlgili Haberler;

15 Tatil Ne Zaman? TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.