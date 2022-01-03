2022 yılı 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil 15 tatil? Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları

2022 yılı 15 tatil ne zaman? 201-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yavaş yavaş son buluyor. Peki ama bu yıl hangi ayda tatil yapılacak? Eğitim takviminde yapılan değişiklik yarıyıl tatiline yansıtılacak mı? İşte merak edilen 2022 yılı sömestr tatili...

2022 yılı 15 tatil ne zaman? 201-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yavaş yavaş son buluyor. Peki ama bu yıl hangi ayda tatil yapılacak? Eğitim takviminde yapılan değişiklik tatile yansıtılacak mı? İşte merak edilen 2022 yılı sömestr tatili...

2022 yılı 15 tatil ne zaman?

2021-2022 Eğitim-Öğretim takvimine göre öğrenciler eğitimlerine 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Bu dönem 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Kısacası 15 tatil, 21 Ocak günü başlayacak.

2. dönem ise bu hesaplamalara göre; 7 Şubat Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ücretsiz Kaynak Desteği Yayınladı!

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ücretsiz sunulan yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitim kararlılıkla sürdürülürken öğrenci ve öğretmenlere çeşitli kaynaklarla destek olmak amacıyla ekim ayından bu yana her ayın ilk haftasında yardımcı kaynak paketi paylaşılıyor. Paketlerin ocak ayına ait dördüncüsü erişime açıldı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Şimdiye kadar yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti özelliği taşıyan ocak ayı yardımcı kaynak destek paketine "http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişilebiliyor. Kaynak paket, basılı olarak da tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.