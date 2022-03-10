Yalova'da okullar tatil mi? 10-11 Mart Yalova kar tatili | Yalova Valiliği kar tatili açıklaması

Yalova'da okullar tatil mi? 'Yarın Yalova'da kar tatili mi?' sorusu merak konusu haline geldi. Binlerce öğrenci, valiliklerden gelecek açıkalmayı bekliyor. Yoğun kar yağışı bütün Yalova'yı etkisi altına aldı. Peki ama Yalova'da okullar, kreşler ve kamu kuruluşları tatil mi? 10-11 Mart Yalova Valiliği kar tatili açıklaması...

"Yarın Yalova'da kar tatili mi?" sorusu merak konusu haline geldi. Binlerce öğrenci, valiliklerden gelecek açıkalmayı bekliyor. Yoğun kar yağışı bütün Yalova'yı etkisi altına aldı. Peki ama Yalova'da okullar, kreşler ve kamu kuruluşları tatil mi? 10-11 Mart Yalova Valiliği kar tatili açıklaması...

Yalova'da okullar tatil mi?

Yalova Valiliğinden ypaılan açıklamada; "10 Mart Perşembe gününden itibaren il genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." dendi.

Ayrıca Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda ilde yükseköğrenime 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar ara verildiği belirtilen açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yalova hakkında

Yalova ilinin merkezi olan ilçedir. 6 Haziran 1995 tarihinde kurulan Yalova ilinin merkez ilçesi olmuştur. Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları'nın kuzey eteklerine kurulmuş olan Yalova, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinin güneydoğu kesiminde yer almaktadır.

Rakımı 30 m olan Yalova'nın nüfusu 121.479 kişiden oluşuyor. .