Yaban keçileri, flamingolar, alageyik, kızılgeyik ve karaca... Avlanabilecek hayvanlar listesine tepki büyüyor!

Eski Milli Parklar Genel Müdürü Hüsrev Özkara, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı avlanabilecek hayvanlar listesine tepki göstererek, 'Bu kararlarla yaban hayatı büyük tehdit altında olmayı sürdürecek' dedi. Listede Tunceli’de kutsal sayılan yaban keçileri, flamingolar, alageyik, kızılgeyik ve karaca türleri de var.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022-2023 sezonunda avlanacak yaban hayvanları listesine ilişkin kararı dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Para karşılığında avlanmasına izin verilen canlılar arasında, yaban domuzu, karaca, kızıl geyik, Anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik de yer alıyor. Tunceli'de kutsal sayılan ve büyük tepkilere yol açan yaban keçilerinin avlanmasına yine izin verildi.

Flamingoların yeterli popülasyona ulaştığında avlanmalarına izin verilmesi, yeni kararda da devamlılığını korudu. Sayısının az olduğu söylenen alageyiğin de “belli bir popülasyona ulaştığında” avlanmasının önü açıldı. Aynı zamanda kızılgeyik ve karaca türlerinin de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği “usullere göre” avlanabileceği belirtildi.

“Yaban hayvanlarının sayımları gerçek anlamda yapılmıyor"

Eski Milli Parklar Genel Müdürü Hüsrev Özkara, "Popülasyonu artarsa avlanabilir" ibaresine dikkat çekti. Özkara şöyle dedi: “Yaban hayvanlarının sayımları gerçek anlamda yapılmıyor. Avcılığa açılan türlerin devamlılığı açısından sorun çıkabilir. Avlanma planında, mevcut yapıyı sağlıklı bir şekilde tespit edeceksin. Habitatın kendi içerisinde bir fazlalığı varsa ona göre avcılık yapacaksın. Türkiye'de bu çalışmaları yapabilecek çapta çok az personel var. Bu kararlarla yaban hayatı büyük tehdit altında olmayı sürdürecek."

26 milyon 857 bin TL alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020-2021 av sezonunda bin 835 hayvan katledildi. Onların canlarının bedeli olarak 26 milyon 857 bin TL alındı.

Tarım Orman Bakanlığı açıklamasına göre Anadolu parsı, Akdeniz foku ve yaban keçisi nesli tükenmeyen türler arasına girdi.

Flamingoların yeterli popülasyona ulaştığında avlanmalarına izin verilmesi, yeni kararda devam etti.

Baykuş ve ağaçkakan türleri ve kırlangıçlar, kaplumbağalar, “kesin koruma altında olan fauna türler” listesine alındı.