Ünlü iş adamı ve fenomen Mehmet Enlioğlu'dan şarkı müjdesi .

Son günlerde adından ve ürettiği içeriklerden sıkça söz ettiren Mehmet Enlioğlu şimdilerde şarkı çıkarmaya hazırlanıyor .

Türkiyede bir çok ödülle adından söz ettirmiş enlioğlu instagram hesabından yaptığı paylaşımla şarkı çıkaracağını ve içindeki hevesini gidereceğini açıkladı .

MEHMET ENLİOĞLU KİMDİR?

Mehmet Enlioğlu Sivas doğumludur, ilk okulu sivas'da okumuştur orta lise ve üniversite eğitimini tamamlamak için istanbula yerleşmiştir. Orta okul eğitiminine devam ederken girmiş olduğu cep telefonu sektöründe birçok başarıya imza atmıştır. Okul macerasını bitirdikten sonra da ticaret devam etmiştir. Girişimci ruhunun daha küçük yaşlardan başlaması ile tek kişilik bir şirketi yavaş yavaş büyüterek kendi dalında ve kendi alanında en iyi markalardan birisi yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Mehmet Enlioğlu hem yardımsever hemde hayvansever kişiliğiyle gönüllere yer edinmiştir, çocuk yaşlarda ailesinin ve kendisinin maddi sıkıntılar çektiğinden dolayı bu gün bir çok aileye bağışlarda bulunmuş ve öğrencilere burslar vermektedir.

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