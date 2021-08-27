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TIMETURK / YAŞAM / Türkiye’den Afganistan’a insani yardım

Türkiye’den Afganistan’a insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan’ın başkenti Kabil'e bağlı Haırhane bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2021-08-27 14:32:43
Türkiye’den Afganistan’a insani yardım

Afganistan'da yaşanan son gelişmelerden en fazla siviller etkilendi. Yıllardır savaş içerisinde olan Afganistan'da insani yardıma muhtaç kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı da 25 yıldır bölgede acil yardım, insani yardım, yetim, Ramazan ve Kurban çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda İHH, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından da Afgan halkına insani yardımda bulunmaya devam ediyor. Son olarak İHH, Afganistan'ın başkenti Kabil'e bağlı Haırhane bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtımlardan 300 kişi istifade etti.

Türkiye'den Afganistan'a insani yardım3

“İhtiyaç tespitlerimiz sürüyor”

Vakfın bölgedeki çalışmaları yürüten İHH Kabil Ofis Sorumlusu Mücahit Kılıç, “İHH olarak yardım çalışmalarımıza dün olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Buradaki ihtiyaç tespitlerimiz sürüyor. Tespitlerimizin tamamlanmasının ardından insani yardım çalışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu. Kılıç, “Ekiplerimizin hali hazırda kumanya temini ve paketleme işlemleri devam ediyor. İkinci etapta 800 aileye daha kumanya dağıtımı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Afganistan'a insani yardım

Kriz bitene dek

İHH İnsani Yardım Vakfı, 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bölgedeki kriz bitene kadar, mağduriyet sona erene dek çalışmalarına devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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