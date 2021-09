The Banc, ‘Londra’da En İyi Restoran’ olmaya aday

2011 yılında eski bir banka binasının restore edilerek oluşturulan şimdilerde lezzet bankası olarak da tabir edilebilecek bir yer olan The Banc, Türk girişimci Can Topçu tarafından muhteşem bir dönüşümle restore edildi. Akşam yemeği ya da bir öğün yemek isteyeler için Londra da bulunan The Banc Restoran son derece şık ve muazzam bir restoran.

Restoranın işletmecisi Can Topçu, “Selefinden ilham alarak yapılmış olan ve aynı isim ile de kurulan The Banc, muhteşem lezzetlere de ev sahipliği yapıyor. Birbirinden lezzetli menüsü ile lezzet yolculuğu yaptırıyoruz. Londra da bulunan restoranımız İngilizler ve burada yaşayan yerli halkın dışında pek çok turistin de akınına uğruyor. Kaliteli hizmeti ve muhteşem lezzetlerimiz ile en çok tercih edilen restoranlardan birisi olmaya ve zirveyi zorlamaya devam edeceğiz. The Banc ekibi olarak son derece şık ve birinci kalite bir hizmete ev sahipliği yapıyoruz. Muhteşem ev yapımı hamburgerlerimiz, biftek ve Akdeniz mutfağının esintilerini bulabileceğiniz restoranımızda yemeğiniz size özel hazırlanır ve sunulur. “ şeklindeki sözleri ile restorandaki hizmet kalitesini özetliyor.

Eğer The Banc'ta yemek yemeyi planlıyorsanız randevu almadan önce bilmeniz gereken bazı katı kuralları var. Kalitesinden ve saygınlığından ödün vermeyen The Banc Restorana gelmeyi düşünen ve randevu almak isteyen müşteriler için web sitesinde yer alan bir kullanma kılavuzu niteliğinde oluşturulmuş kurallar şeklinde sıralanmış olan soru cevap kısmını inceleyebilirsiniz. Sıkı ve katı kuralları olan The Banc Restoran'da kıyafet kodu uygulanıyor. Kıyafet kodunun ne olduğunu ise Can topçu şu sözlerle ile açıklıyor “The Banc'te kıyafet kurallarını ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz. Göz alıcı ve şık olan her şeyin elçisiyiz. Kıyafet kuralımız Smart Casual yani geleneksel anlamda resmi olan fakat göreceli anlamda gayri resmi olan bir giyim tarzınız olmalıdır. Giyiminiz, ambiyansımızın tonunu belirler. Mümkün ise ceket giymenizi tercih ediyoruz. Hayal kırıklığı yaşamamak için lütfen eşofman, eşofman şortu, spor kıyafetler, spor terlik ve terlik giyinmekten kaçının. The Banc ekibi kurallarımıza uymanız konusundaki çabalarınızı ve düşüncelerinizi takdir ediyor.” Diyerek bu kıyafet kurallarını da açıklıyor.

Ayrıca The Banc Restoranda dinlenip rahatlamanız için oluşturulmuş ayrı bir nargile salonu da sizleri beklemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.