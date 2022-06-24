Temmuz meyveleri neler? Temmuz ayında hangi meyve yenir? Temmuz meyve ve sebzeleri

Temmuz meyveleri neler? Bundan 10 sene öncesine kadar genel kanı, meyve ve sebzelerin zamanında yenmesi yönündeydi. Fakat şimdilerde kışın domates görmek oldukça normalleşti. Peki ama mevsimine göre meyve ve sebze tüketimi yapmak isteyen kişiler hangi ayda ne yemeli? Temmuz ayında hangi meyve yenir? Temmuz meyve ve sebzeleri...

Bundan 10 sene öncesine kadar genel kanı, meyve ve sebzelerin zamanında yenmesi yönündeydi. Fakat şimdilerde kışın domates görmek oldukça normalleşti. Peki ama mevsimine göre meyve ve sebze tüketimi yapmak isteyen kişiler hangi ayda ne yemeli? Temmuz ayında hangi meyve yenir? Temmuz meyve ve sebzeleri...

Temmuz meyveleri neler?

Temmuz ayı meyveleri; Üzüm, kayısı, kiraz, şeftali, kavun, karpuz, vişne, ahududu, mürdüm eriğidir.

Temmuz ayı sebzeleri nelerdir?

Semizotu, patlıcan, taze fasulye, bezelye, börülce, barbunya, kabak, bamya, mısır, domates, salatalık, biber, dereotu, fesleğen, nane, maydanoz.

Neden mevsiminde meyve vesebze tüketmeliyiz?

Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler hem daha lezzetli, hem daha sağlıklıdır. Doğal olarak yetiştirildiği ve doğal yolla olgunlaştıkları için vitamin ve mineral açısından zengindirler ve daha lezzetli olurlar. Ayrıca, fiyat olarak da daha ekonomiktirler.