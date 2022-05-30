Haziran ayı meyve sebzeleri | Haziranda hangi meyve ve sebzeler yenir?
Haziran ayı meyve sebzeleri | Tüm sebze ve meyvelerde uygulanan ilaçlar sayesinde her mevsimde her meyveyi yemek mümkün oldu. Fakat mevsiminde yemek aslında en güzel olanı. Peki ama meyve ve sebzenin çoğaldığı haziran ayında hangi meyve ve sebzeler yenir? İşte yanıtı...
2022-05-30 17:24:19
Tüm sebze ve meyvelerde uygulanan ilaçlar sayesinde her mevsimde her meyveyi yemek mümkün oldu. Fakat mevsiminde yemek aslında en güzel olanı. Peki ama meyve ve sebzenin çoğaldığı haziran ayında hangi meyve ve sebzeler yenir? İşte yanıtı...
Haziranda hangi sebzeler yenir?
Enginar, taze fasulye, bezelye, bakla, barbunya, kabak, patlıcan, salatalık yeşil biber, dolmalık biber, domates, semizotu, rezene, marul, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, fesleğen, biberiye, nane, maydanoz, tere.
Haziranda hangi meyveler yenir?
Kayısı, erik, çilek, kiraz, şeftali, dut, vişne, mürdüm eriği, yeni dünya. .
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