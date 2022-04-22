Suudi Arabistan ezan yarışmasında birinci ne kadar para kazandı? Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi ne kadar kazandı?

Suudi Arabistan ezan yarışmasında birinci ne kadar para kazandı? Suudi Arabistan'da yapılan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birinci ve ikincisi Türkiye'^den çıktı. Gururlandığımız bu haberin ardından, yarışmacıların ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi ne kadar kazandı? İşte detaylar...

Suudi Arabistan'da yapılan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birinci ve ikincisi Türkiye'^den çıktı. Gururlandığımız bu haberin ardından, yarışmacıların ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi ne kadar kazandı? İşte detaylar...

Suudi Arabistan ezan yarışmasında birinci ne kadar para kazandı?

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre; Ezanı Güzel Okuma dalında ise Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara birinciliği kazanarak 2 milyon riyal (533 bin dolar), Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ikinci olarak 1 milyon riyal (266 bin dolar), Suudi Arabistanlı Abdurrahman bin Adil üçüncü olarak 500 bin riyal (133 bin dolar) ve Suudi Arabistanlı Enes er-Rahîlî dördüncülükle 250 bin riyalin (66 bin dolar) sahibi oldu.

Yarışmacılara ödüllerini Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al eş-Şeyh verdi.

Arapça ezan sözleri

Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber.

Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe illallah.

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah, Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah.

Hayye ale's-salâh, Hayye ale's-salâh.

Hayye ale'l-felâh, Hayye ale'l-felâh.

Allâhü ekber, Allâhü ekber.

Lâ ilâhe illallâh.