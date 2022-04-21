Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi kim oldu? Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' 1. ve 2. kim?

Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi kim oldu? Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yarışmanın birincisi ve ikincisi Türkiye'den çıktı. Türkiye gündemine oturan yarışmanın videoları sosyal medyada paylaşıldı. Peki Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' 1. ve 2. kim? İşte detaylar...

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yarışmanın birincisi ve ikincisi Türkiye'den çıktı. Türkiye gündemine oturan yarışmanın videoları sosyal medyada paylaşıldı. Peki Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' 1. ve 2. kim? İşte detaylar...

Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi kim oldu?

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre; Ezanı Güzel Okuma dalında ise Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara birinciliği kazanarak 2 milyon riyal (533 bin dolar), Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ikinci olarak 1 milyon riyal (266 bin dolar), Suudi Arabistanlı Abdurrahman bin Adil üçüncü olarak 500 bin riyal (133 bin dolar) ve Suudi Arabistanlı Enes er-Rahîlî dördüncülükle 250 bin riyalin (66 bin dolar) sahibi oldu.

Yarışmacılara ödüllerini Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al eş-Şeyh verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş paylaştı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş resmi Twitter hesabından, "Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik'i(Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor,Kur'an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum." sözleriyle paylaştı.

.