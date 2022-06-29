Sıvı yağa indirim mi geldi? Ayçiçek yağı fiyatları düştü mü? Ayçiçek yağı fiyatları geriliyor!

Sıvı yağa indirim mi geldi? Son dakika ayçiçek yağına indirim geleceği açıklandı. Son zamların ardından cepleri yakan ayçiçek yağına ne kadar indirim gelecek? Ayçiçek yağı fiyatları düştü mü? Ayçiçek yağı fiyatları geriliyor! 5 litre ayçiçek yağına kaç TL indirim yapılacak? İşte detaylar...

Son dakika ayçiçek yağına indirim geleceği açıklandı. Son zamların ardından cepleri yakan ayçiçek yağına ne kadar indirim gelecek? Ayçiçek yağı fiyatları düştü mü? Ayçiçek yağı fiyatları geriliyor! 5 litre ayçiçek yağına kaç TL indirim yapılacak? İşte detaylar...

Sıvı yağa indirim mi geldi?

Ayçiçek yağ fiyatı son haftalarda ciddi bir düşüş trendine girdi. Uluslararası piyasada tonu 2 bin 150 dolardan 1500 dolara geriledi. Bu gerilemenin iç piyasada yağ fiyatlarına 30-35 TL indirim olarak yansıması bekleniyor.

Ayçiçek yağı fiyatları düştü mü?

Romanya sınırındaki iki limanda 6 bin tonluk küçük gemilerle ham yağ ve çekirdek ihracatının artırılması, Ayçiçek yağı fiyatını yüzde 30 aşağı çekti.

Şu an için indirim yapılmasa da, ilerleyen günlerde bu gerilemenin, indirim olarak yansıması bekleniyor.