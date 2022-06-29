Ayçiçek yağına ne kadar indirim geldi? Güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar düştü? 1 litre 5 litre sıvı yağ fiyatı ne kadar?

Ayçiçek yağına ne kadar indirim geldi? Uluslararası piyasada ayçiçek yağı 1500 dolara kadar geriledi. Bu gerilemenin iç piyasaya yansıması bekleniyor. Birkaç gün içerisinde yansıyacak olan yağ fiyatlarına 30-35 TL kadar indirim geleceği öngörülüyor. Güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar düştü? 1 litre 5 litre sıvı yağ fiyatı ne kadar? İşte merak edilen ayçiçek yağı son fiyatları...

Uluslararası piyasada ayçiçek yağı 1500 dolara kadar geriledi. Bu gerilemenin iç piyasaya yansıması bekleniyor. Birkaç gün içerisinde yansıyacak olan yağ fiyatlarına 30-35 TL kadar indirim geleceği öngörülüyor. Güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar düştü? 1 litre 5 litre sıvı yağ fiyatı ne kadar? İşte merak edilen ayçiçek yağı son fiyatları...

Ayçiçek yağına ne kadar indirim geldi?

Rusya-Ukrayna savaşı ve stokçulukla birlikte ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir artış yaşanmıştı. Son dakika haberine göre ayçiçek yağı uluslararası piyasada 1500 dolara kadar geriledi. Bu gerilemenin iç piyasadaki ayçiçek yağlarına 30-35 TL indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar düştü?

Ayçiçek yağ fiyatı son haftalarda ciddi bir düşüş trendine girdi. Uluslararası piyasada tonu 2 bin 150 dolardan 1500 dolara geriledi.

Sektörden bildirilenlere göre şu an raflarda 180 ile 200 lira arasında yer alan 5 litrelik ayçiçek yağının 155-160 lira bandına inmesi öngörüyorlar.

1 litre 5 litre sıvı yağ fiyatı ne kadar?

Güncel 1 litrelik ayçiçek yağlarının minimum 47-53 TL'den satıldığı görülüyor. Bu fiyatlar markalara ve satış yerlerine göre değişkenlik gösteriyor.

5 litrelik güncel ayçiçek yağlarının minimmum fiyatları ise 180-200 TL'den başlıyor.