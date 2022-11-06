Şırnak sosyal konut çekilişi ne zaman? İlk evim ilk iş yerim TOKİ Şırnak ne zaman, kaç konut kurası çekilecek?
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi için açıklama yaptı. Yapılacak açıklamaya göre 12 ilde 22.057 konutun kura çekimi tamamlanmış olacak. Peki Şırnak sosyal konut çekilişi ne zaman? İlk evim ilk iş yerim TOKİ Şırnak ne zaman, kaç konut kurası çekilecek? İşte detaylar...
2022-11-06 20:45:05
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi için açıklama yaptı. Yapılacak açıklamaya göre 12 ilde 22.057 konutun kura çekimi tamamlanmış olacak. Peki Şırnak sosyal konut çekilişi ne zaman? İlk evim ilk iş yerim TOKİ Şırnak ne zaman, kaç konut kurası çekilecek? İşte detaylar...
Şırnak sosyal konut çekilişi ne zaman
İlk evim ilk iş yerim kuralarının başlayacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Şırnak'ta 1450 konut için 7 Kasım Pazartesi günü kura çekilecek. Kuralar noter huzurunda canlı yayında çekilecek.
Sosyal Konut Projesi İlk Evim İlk İş Yerim Kura Çekimleri başladı mı?
Murat Kurum, konuyla ilgili açıklamayı twitterdan yaptı. Buna göre, 12 ilde 22.057 konutun kurası 10 gün içerisinde tamamlanmış olacak
İlk Evim, İlk İş Yerim hangi ilde ne zaman kura çekilecek?
Bakan Kurumun açıklamalarına göre, canlı yayında noter huzurunda yapılacak olan kuralar;
- 7 Kasım Pazartesi Şırnak 1450 konut
- 7 Kasım Pazartesi Ardahan 250 konut
- 8 Kasım Salı Kars 1070 konut
- 8 Kasım Salı Siirt 903 konut
- 9 Kasım Çarşamba Iğdır 550 konut
- 9 Kasım Çarşamba Batman 1850 konut
- 10 Kasım Perşembe Ağrı 1480 konut
- 10-11 Kasım Perşembe-Cuma Mardin 2550 konut
- 11-12 Kasım Cuma-Cumartesi Van 2.800 konut
- 13 14 15 16 Kasım Şanlıurfa 7100 konut
- 15 Kasım Salı Hakkari 804 konut
- 16 Kasım Çarşamba Bitlis 1250 konut
şeklinde olacak.
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