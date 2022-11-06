Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi için açıklama yaptı. Yapılacak açıklamaya göre 12 ilde 22.057 konutun kura çekimi tamamlanmış olacak. Peki Şırnak sosyal konut çekilişi ne zaman? İlk evim ilk iş yerim TOKİ Şırnak ne zaman, kaç konut kurası çekilecek? İşte detaylar...

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi için açıklama yaptı. Yapılacak açıklamaya göre 12 ilde 22.057 konutun kura çekimi tamamlanmış olacak. Peki Şırnak sosyal konut çekilişi ne zaman? İlk evim ilk iş yerim TOKİ Şırnak ne zaman, kaç konut kurası çekilecek? İşte detaylar...

Şırnak sosyal konut çekilişi ne zaman

İlk evim ilk iş yerim kuralarının başlayacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Şırnak'ta 1450 konut için 7 Kasım Pazartesi günü kura çekilecek. Kuralar noter huzurunda canlı yayında çekilecek.

Sosyal Konut Projesi İlk Evim İlk İş Yerim Kura Çekimleri başladı mı?

Murat Kurum, konuyla ilgili açıklamayı twitterdan yaptı. Buna göre, 12 ilde 22.057 konutun kurası 10 gün içerisinde tamamlanmış olacak

İlk Evim, İlk İş Yerim hangi ilde ne zaman kura çekilecek?

Bakan Kurumun açıklamalarına göre, canlı yayında noter huzurunda yapılacak olan kuralar;

7 Kasım Pazartesi Şırnak 1450 konut

1450 konut 7 Kasım Pazartesi Ardahan 250 konut

250 konut 8 Kasım Salı Kars 1070 konut

1070 konut 8 Kasım Salı Siirt 903 konut

903 konut 9 Kasım Çarşamba Iğdır 550 konut

550 konut 9 Kasım Çarşamba Batman 1850 konut

1850 konut 10 Kasım Perşembe Ağrı 1480 konut

1480 konut 10-11 Kasım Perşembe-Cuma Mardin 2550 konut

2550 konut 11-12 Kasım Cuma-Cumartesi Van 2.800 konut

2.800 konut 13 14 15 16 Kasım Şanlıurfa 7100 konut

7100 konut 15 Kasım Salı Hakkari 804 konut

804 konut 16 Kasım Çarşamba Bitlis 1250 konut

şeklinde olacak.

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