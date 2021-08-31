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TIMETURK / YAŞAM / Singapur'da sağlık çalışanları başörtüsü takabilecek

Singapur'da sağlık çalışanları başörtüsü takabilecek

Singapur'da kamu sağlık hizmetlerinde çalışan Müslüman hemşireler başörtüsü takabilecek. Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, 'Öncelikle Müslüman olan ve olmayan herkesin değişikliği anlamasını ve kabul etmesini sağlamalıyız' dedi.

51 Dakika Önce
2021-08-31 11:01:15
Singapur'da sağlık çalışanları başörtüsü takabilecek

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Singapur'un kamu sağlık hizmetlerinde hemşireler de dahil olmak üzere kadın Müslüman personelin kasım ayından itibaren üniformalarının üzerine başörtüsü veya "tudung" giymesine izin verileceğini söyledi.

Lee, Malezya'da Müslüman kadınların kullandığı bir çeşit başörtüsü olan "tudung" giymenin, Müslüman toplum için giderek daha önemli hale geldiğini ve birçok Müslüman kadın için inançlarının ve "derinden hissedilen" bir kimliğin ifadesinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

"Müslüman olan ve olmayan herkesin değişikliği
kabul etmesini sağlamalıyız"

Yerel Müslümanlar arasında "tudung" meselesine yönelik tutumların yıllar içinde nasıl değiştiğine de dikkat çeken Lee, bunun Güneydoğu Asya'da ve Singapur'da da olmak üzere tüm dünyada Müslümanların daha güçlü bir dindarlık eğilimini yansıttığını belirtti.

Lee, genç Singapurluların ise ırk ve din farklılıklarını daha fazla kabul ettiğini vurgulayarak, "Değişim aşamalıdır ancak bir nesil boyunca yaşanan bu değişim oldukça açık. Hükümet Müslüman kadınların tudung giyme arzusunu tamamen anlıyor." ifadesini kullandı.

Müslüman olmayanların da Müslüman kadınların tudung giydiğini görmeye daha çok alıştıklarını aktaran Lee, "Öncelikle Müslüman olan ve olmayan herkesin değişikliği anlamasını ve kabul etmesini sağlamalıyız çünkü tudung sadece Müslümanların meselesi değil. Ulusal bir mesele." diye konuştu.

"Üniforma politikası 7 binden fazla
personele uygulanacak"

Lee, Singapur Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığının Ana Takım Akademisi ve diğer üniformalı hizmetler için statükonun korunması gerektiğini belirterek, "Bu birimler devletin tarafsız ve laik kollarıdır. Onlar silahlı kuvvet kullanıyor ve Singapur yasalarını uyguluyorlar. Bunu her zaman korku ya da iyilik olmadan yaptıkları görülmeli. Bu yüzden herkes aynı üniformayı giyiyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, revize edilmiş üniforma politikasının 7 binden fazla personele uygulanacağını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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