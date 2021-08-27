Sinan Siner Ronaldinho ile reklam projesi için el sıkıştı

Dünyaca ünlü yıldızların menajeri Sinan Siner, Amanda Cerny ve Azar Türkiye’nin başarılı iş birliğinin ardından, şimdi de Ronaldinho ile bir reklam projesi için el sıkıştığını belirtti.

Ronaldinho'dan Khabib Nurmagomedov'a, Tyga'dan 50 Cent'e kadar dünyaca ünlü yıldızların menajerliğini üstlenen Sin Management & Booking kurucusu Sinan Siner, ses getirecek iş birliklerine devam ediyor.

Müzik, spor ve eğlence dünyasının yıldızlarıyla başarılı işlere imza atan Sinan Siner, Sin Management & Booking portföyüne dünyaca ünlü isimleri eklemeye devam ediyor. Yeni dönemde Drake, Lil Wayne, 6ixx9, Lil Baby ve Claptone ile el sıkışan Sinan Siner, Ronaldinho ile yeni bir reklam projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Siner, pandemide yurt dışı ofislerini açmak için yoğunlaştı

Dünyaca ünlü yıldızların menajeri Sinan Siner, kurucusu olduğu Sin Management & Booking ile bugüne kadar 50 Cent, Christiano Ronaldo, Ronaldinho gibi dev isimleri Türkiye'ye getirmesiyle tanınıyor. Yakın zamanda sosyal medyanın en ünlü isimlerinden Amanca Cerny ile Azar Türkiye'nin reklam projesini hayata geçiren Siner, pandemi döneminde yurt dışı ofislerini açmak için çalışmalara yoğunlaştığını söyledi.

Siner, gelecek projeleri için şunları söyledi:

“Pandemi süreci herkes için olduğu gibi bizim için de zorlu bir dönemdi. İşlerimizin azalması motivasyonumuzu negatif yönde etkilemedi, aksine gelecek projelerimize daha da yoğunlaşmamızı sağladı. Uzun süredir planladığımız yurt dışı ofislerimizin açılışına odaklandık ve çalışmalarımızı hızlandırdık. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz sanatçıların arasında Drake, Lil Wayne, 6ixx9, Lil Baby ve Claptone gibi dev isimleri ekledik. Afrika, Çin, Avrupa ve Arap ülkelerindeki projelerimize hız verdik. Yakın zamanda Snoop Dogg, Claptone, DJ Snake, Oliver Heldens, 50 Cent ve 6ixx9 ile iş birliklerimiz olacak. Ayrıca ünlü futbolcu Ronaldinho ile yeni bir reklam projesi için masaya oturduk, çok yakında detayları paylaşacağız. Sin Management & Booking olarak Türkiye'deki markaları reklam ve pazarlama projeleri için dünyaca ünlü yıldızlarla buluşturmaya devam edeceğiz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.