Serra Arıtürk Kimdir, Nerelidir? Serra Arıtürk Rol Aldığı Dizi ve Filmler Neler?
Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk nereli? Aşkın Tarifi Naz Soyluer gerçek adı ne? Serra Arıtürk yer aldığı projeler neler? Serra Arıtürk yaşı kaç? Serra Arıtürk boyu kaç? Serra Arıtürk burcu ne? Son zamanlarda 2021 yılında yayımlanan Kanal D erkanlarının sevilen dizisi Aşkın Tarifi ile büyük bir çıkış yapan oyuncu Serra Arıtürk arama motorunda en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Genç ve güzel oyuncu Serra Arıtürk hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.
2022-08-07 12:49:10
Serra Arıtürk Kimdir, Nerelidir?
Serra Arıtürk kimdir, nerelidir? Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Serra Arıtürk, 23 yaşında,1.68 boyunda, 54 kilo ve yengeç burcudur. Serra Arıtürk ‘ün baba tarafı Yörük, anne tarafı ise Kırım göçmenidir. Gitar konusunda oldukça iyi olan genç oyuncu, en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Güzel oyuncu Serra Arıtürk, şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Lise eğitimini Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde sürdürmekte. Sesi güzel olan Serra Arıtürk 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk, aynı zamanda Amy Winehouse destekçisi olarak biliniyor. 2021 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu Naz Soyluer karakteri olarak yer aldı. Aşkın Tarifi dizisinde göstermiş olduğu oyunculuk performansı ile ilgi odağı haline geldi.
Serra Arıtürk Yer Aldığı Dizi ve Filmler Neler?
- Aşkın Tarifi 2021
- 2019 Uykusuzlar Kulübü
- Genç Sahne
Serra Arıtürk Şarkıları
- 2019 Kendimi Bilmeden
- 2020 Kimse Yok (Osman Çetin ile)
- Olmazdım
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