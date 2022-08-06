Selin Şekerci Kimdir? Selin Şekerci'nin Oynadığı Dizi ve Filmler
Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci yer aldığı dizi ve filmler neler? Selin şekerci aslen nerelidir? Selin Şekerci boyu kaç? Acı Aşk, Çoban Yıldızı, Kaçak gelinler gibi birçok dizisi ve filmde yer alan güzel oyuncu Selin Şekerci son zamanlarda en çok gündemde yer alan oyuncular arasında yer almakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-06 19:36:40
Selin Şekerci Kimdir, Nerelidir?
Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci, 1 Haziran 1989 İzmir'de dünyaya geldi. Selin Şekerci 1,68 metre boyunda, 57 kilo ve ikizler burcudur. Ünlü oyuncu Selin Şekerci, baba tarafından Arap anne tarafından Azerbaycan kökenlidir. Eğitim hayatını İzmir'de tamamlayan Şekerci, birçok özel tiyatroda yer aldı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya devam etti. Kavak Yelleri adlı gençlik dizide konuk oyuncu oldu. İstanbul'a gelen Şekerci, reklam filmlerinde ve dizilerde oynamaya başladı.
Selin Şekerci Yer Aldığı Dizi ve Filmler Neler?
- Göster Kızım2018 – 2019 Asu Karahan
- Siyah Beyaz Aşk2017 Ayhan Dağıstan
- Çoban Yıldızı 2017 Zühre Filiz
- Acı Aşk 2015 – 2016 Sude Ocak Köklükaya
- Benim Adım Gültepe 2014
- Kaçak Gelinler2014 – 2015 Şebnem Gürsoy
- Aşk 2011
- Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu 2011
- Bir Ömür Yetmez 2011
- İzmir Çetesi 2011 Mira
- Leyla ile Mecnun2011 – 2013
- Şekerpare Düriye'nin Güğümleri 2010
- Behzat Ç. 2010 Tahsin
- Ayrılık 2009
- Sakarya Fırat 2009 Hakan Küçükarslan
- Karamel 2008 Tuna
- Melekler Korusun 2008 Özgür Çelikli
- Tutsak 2007
- Gönül Salıncağı2007
- Ölümsüz Kahramanlar 2007
- Annem 2007 Seda
- Kavak Yelleri 2007 Feyza
- Candan Öte 2006 Atakan
- Ah Polis Olsam 2006 Nezih/Komiser Yardımcısı
- Kınalı Kuzular 2006 Çavuş Gülpare
- Köprü 2006 Veysel Güler
- Doktorlar 2006 Konuk Oyuncu
- Sessiz Gece 2005 Anıl
- Seni Çok Özledim 2005
- Gümüş 2005 Funda
- Beşinci Boyut 2005 Melek
- Azize 2004
- Büyük Buluşma 2004
- Çaylak 2003 Ozan
- Kampüsistan 2003 Tolga
- Karaoğlan 2002
- Sırlar Dünyası 2002
- Yılan Hikayesi 1999- 2002
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