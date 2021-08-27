Şarkıcı Özkan Çifçi “Abla Eli Müziğe Dokundu”

Hollanda’da aktif müzik yaşantısına devam eden ve çıkardığı single şarkılarının yanı sıra ablası Birsen Hanım ile birlikte seslendirdikleri düetlerde oldukça başarılı bulunan ve beğenilen Özkan Çifçi, ablası hakkında yaptığı açıklamalarda “Ablam ile aramızda 11 yaş fark var. Ablam benim hem ablam hem de annem oldu. Beni büyüten, destekleyen bir insan olarak müzik hayatıma dair öğrendiğim her şeyi ablama borçluyum diyebilirim” dedi.

Sosyal medya platformu Instagram'da ablası ile seslendirdikleri düetlerin çok beğenildiğini ifade eden Özkan Çifçi, “Ablam, seslendirdiğimiz düetlerimizde yüzünün yarısını göstermesine rağmen izleyenler tarafından oldukça sevildi. Ablamın ünlü olmak gibi bir arzusu hiçbir zaman olmadı ama bu ablamın tanınmasına da engel olmadı. Ablamın tek bir amacı var o da beni her zaman desteklemek ve yardımcı olmak” dedi.

Yaptıkları işe yüreklerini koyduklarını belirten Özkan Çifçi, “Müziğimizi paylaştığımız platformlarda aldığımız geri dönüşler ve yorumlar bizi oldukça mutlu ediyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor bize.” dedi.

Yapılan her türlü eleştirinin kendileri için bir yol gösterici olduğunu da ifade eden Özkan Çifçi, “Müzisyen bir ailede doğmanın avantajlarını fazlası ile yaşıyorum. Bu günkü başarılarımın altında hem babamın hem de ablamın emekleri yadsınamaz” dedi.

Instagram ve YouTube paylaşımlarına gelen güzel yorumların, yapmayı düşündükleri yeni çalışmalar için kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu belirten Çifçi, “İmza attığımız her başarılı çalışmada bize inanan, bize güvenen insanların büyük bir emeği var” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.