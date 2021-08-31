DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
A Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ'ı ağırlayacak
Ferhan Şensoy kimdir, Ferhan Şensoy nereli, kaç yaşındaydı? Ferhan Şensoy ölüm nedeni nedir?
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
ÖSYM Başkanı Aygün: Adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı
YKS ek tercihler ne zaman? Ek tercih ücretli mi? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?
YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? 2. yerleştirme tercihleri başladı mı? YKS ek yerleştirme ücretli mi?
YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?
2008 krizini bilen Paulson: Kripto paraların hepsi balon
YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 üniversite tercih sonucu sorgula
İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Basri Tokgöz: Türkiye’nin en çok aranan ajans sahibi oldu
Tokyo 2020'den bir madalya daha

TIMETURK / YAŞAM / Sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20 Dakika Önce
2021-08-31 09:27:32
Sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Sanatçı Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
70 yaşındaki sanatçı Şensoy, bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.
Kurucusu olduğu Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, Şensoy'un dün gece saatlerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Açıklamada "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun" dendi.

Ekran Resmi 2021-08-31 09.28.03

DERYA BAYKAL: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Şensoy'un 1988-2004 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Derya Baykal ise, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz…" açıklamasını yaptı.

Ekran Resmi 2021-08-31 09.31.21

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Çarşamba, Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti. Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.

ikili_2

1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal'de Theatre De Quatre - Sous'da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.

20210831_2_49830380_68346840

Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT'ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı. Stardust Gece Kulübü'nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.

20210831_2_49830380_68346843

1978'de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu'nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu'nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu'nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.

Onlarca ödül alan sanatçı aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı.

Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer aldı.

1988'de Derya Baykal ile evlenen Şensoy 2004 yılında boşandı. Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy adlı iki kızı oldu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş