Safir FUE ve DHI Choi Kalem Tekniği Arasındaki Farklar Nelerdir? Este Favor Anlatıyor…

Bu yazımızda Este Favor Saç Ekim Merkezi yetkilisine, DHI Kalem Tekniği ve Safir FUE tekniği arasındaki farkları sorduk. Detaylı yazımızı mutlaka okumanızı ve farkları öğrenmenizi öneririz...

Muhabir: Merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyoruz bu hoş sohbet röportaj için ve vakit kaybetmeden sorularımıza başlıyoruz. Safir FUE ve DHI kalem tekniği arasındaki farklar uzun zamandır konuşuluyor. Ancak farkları konuşmadan önce biraz bu iki teknik hakkında bilgi edinmek gerektiğini düşünüyorum. Biraz bahsedebilir misiniz bizim için?

Este Favor Yetkilisi: Tabii ki. Safir FUE saç ekimi, normal FUE ekimlerinde kullanılan çelik bıçaklar yerine safir adı verilen değerli bir taştan yapılmış bıçaklar kullanılarak gerçekleştirilir. Safir bıçaklar, özellikle alıcı bölgede kesiler oluşturmak için kullanılır. Bıçaklar, saç ekimi için alıcı bölgede daha küçük mikro kanallar açarak kabuk oluşumunu en aza indirecek ve iyileşme sürecini hızlandıracak şekilde tasarlanmıştır. Safir bıçaklarla yapılan FUE'de hastaya lokal anestezi uygulandıktan sonra saç kökleri, tek tek donör bölgeden 0,6 – 0,7 – 0,8 boyutlarında mikro motor ve mikro punchlar yardımıyla tek tek alınır.

FUE yönteminde ise alınan folliküller oluşturulan kesilere nakledilir. Bu kanalların saç ekimi sonrası doğal bir görünüm elde etmenin belirleyicileri olan saç çıkış yoğunluğu, açısı ve yönü üzerinde büyük etkisi vardır. Bu nedenle kanalların açılması başarılı bir operasyon için en önemli süreç olarak kabul edilir.

DHI Choi kalem tekniği saç kökleri toplandıktan sonra kanal açılmadan direkt olarak ekiliyor. Ancak DHI Choi Kalem Tekniği hakkında toplumda çok fazla yanılgı var. Bu tekniğin en iyi saç ekimi yöntemi olarak zannediliyor. Ancak kişinin saç dökülme tipine bağlı olarak tercih edilecek teknik kişi için en iyi tekniktir. Her tekniğin bazı avantajları ve dezavantajları var. Bunları uzmanlar zaten aktarıyor.

Muhabir: Günümüzde birçok kişi safir FUE yöntemine yönelmiş gibi. Sizce bu doğru mu ve insanlar neden safir FUE yöntemine yöneliyor olabilir?

Este Favor Yetkilisi: Evet, benim de gözlemlerim bu yönde. Safir bıçaklarla yapılan FUE'nin çelik bıçaklara göre birçok avantajı var çünkü. Safir bıçağın keskinliği, gücü ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde travma ve kafa derisi dokusu hasarı gibi komplikasyon riski azalıyor. Safir bıçaklar daha yüksek bir yoğunluk sağlıyor ve bu durum da ileri düzeyde saç dökülmesi olan bireylerin daha dolgun bir saçlara kavuşmasını mümkün kılıyor. Ayrıca safir FUE genel olarak da tüm hastalarda daha doğal görünen sonuçlar sağlıyor. Kısacası safir FUE seçen kişiler haklı!

Muhabir: Peki safir FUE mi yoksa DHI tekniği mi seçmemiz gerektiğini nasıl anlayacağız? Bu da birçok kişinin kafasında büyük bir soru işareti.

Este Favor Yetkilisi: Hangi saç ekim yönteminin sizin için en iyisi olduğunu öğrenmenin tek bir yolu var: uzman bir saç ekimi uzmanı ile görüşmek. Ve elbette böyle bir görüşme için de deneyimli bir klinikten hizmet almak gerekiyor.

İlk muayene sırasında saç ekim uzmanlarından biri saç dökülmesinin boyutunu, gerekli greft sayısını değerlendirecek ve size bir fiyat teklif edecektir. Randevunuzu planlamak ve sizin için neler yapabileceğimizi öğrenmek için ilgili kişilerle iletişime geçmenizi de öneririm.

Muhabir: Peki safir FUE mi DHI kalem tekniği mi diye sorsak?

Saç ekimi için hangi yöntemin daha iyi olduğunu söylemek zordur çünkü seçtiğiniz klinik ve sorumlu olan saç ekim uzmanı gerekli saç yoğunluğu, donör alan ve diğer kriterlere bağlı olarak sizin için uygun saç ekim yöntemini önerecektir. FUE saç ekimi ciltte veya donör bölgede iz bırakmaz. Bu nedenle çoğunlukla bu saç ekimi yöntemi tercih edilir. Bu konuda ne yazık ki ben de net bir şey söyleyemiyorum.

Muhabir: Peki en iyi safir FUE ve DHI hizmeti sunan klinikler hangileri? Bu konuda bir öneriniz var mı bizim için?

Este Favor Yetkilisi: Şöyle bir bakacak olursam aslında tüm Türkiye'de özellikle de İstanbul'da bu işin ehli kişiler var. Bir saç ekim kliniğinin deneyimi varsa ve uzmanlar gereken işlemleri yerine getiriyorsa zaten daha ne olsun. Burada tek bir doğrum var benim: hastanın iyi bir şekilde yönlendirilmesi. Eğer operasyondan önce ve sonra ne yapıp ne yapmamanız hakkında doğru şekilde yönlendiriliyorsanız tebrikler, doğru adresi seçmişsiniz diyebilirim. Bu ne kadar göz ardı edilen bir konu olsa da bazen hayati bir önemi olan bir konu. Bilinçli olmak ve uygun bir klinik seçmek en doğrusu bana kalırsa.

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