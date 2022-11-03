Rihanna'nın 6 yıl sonra çıkardığı yeni şarkısının Türkçe sözleri
6 yıldır müzik piyasasından uzak duran Rihanna, sevenlerine bir sürpriz yaptı. Yeni şarkısı Lift Me Up yayınlandı. İşte şarkının çevirisi...
2022-11-03 09:47:48
6 yıldır müzik piyasasından uzak duran Rihanna, sevenlerine bir sürpriz yaptı. Yeni şarkısı Lift Me Up yayınlandı. İşte şarkının çevirisi...
Lift Me Up Türkçe çevirisi
[Nakarat]
Yükselt beni
Koru kolla beni
Yakınında tut beni
Zarar görmeyeyim
[1. Kısım]
Ümitsiz düşlerim içinde acı çekiyorum
Beni yanına al uyuyacağın zaman
Beni yüreğinin en sıcak yerinde tut
Göçünce sen beni güvende tut
Zarar görmeyeyim
YORUMLAR (0)