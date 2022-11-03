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Rihanna'nın 6 yıl sonra çıkardığı yeni şarkısının Türkçe sözleri

6 yıldır müzik piyasasından uzak duran Rihanna, sevenlerine bir sürpriz yaptı. Yeni şarkısı Lift Me Up yayınlandı. İşte şarkının çevirisi...

12 Saat Önce
2022-11-03 09:47:48
Rihanna'nın 6 yıl sonra çıkardığı yeni şarkısının Türkçe sözleri

6 yıldır müzik piyasasından uzak duran Rihanna, sevenlerine bir sürpriz yaptı. Yeni şarkısı Lift Me Up yayınlandı. İşte şarkının çevirisi...

Lift Me Up Türkçe çevirisi

[Nakarat]

Yükselt beni

Koru kolla beni

Yakınında tut beni

Zarar görmeyeyim

[1. Kısım]

Ümitsiz düşlerim içinde acı çekiyorum

Beni yanına al uyuyacağın zaman

Beni yüreğinin en sıcak yerinde tut

Göçünce sen beni güvende tut

Zarar görmeyeyim

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