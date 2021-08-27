Petrolü ve dizel yakıtı temizleyebilen yeni bakteri türleri keşfedildi

Bilim insanları Kanada'nın kuzey kutup dairesinde kalan sularında petrol ve dizeli biyolojik olarak ayrıştırabilen bakteri türleri keşfetti.

Keşif, dünyanın son birkaç yıldır petrol sızıntılarından kaynaklanan çevre felaketleriyle mücadele ettiği düşünüldüğünde büyük bir önem taşıyor. Çünkü bu bakteriler gelecekteki olası petrol kazalarında acil müdahale yöntemi olarak kullanılarak, can kayıplarının ve büyük ekonomik maliyetlerin önüne geçilmesini sağlayabilir.

Calgary Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Kuzey Kutbu'nun sularında, bölgedeki bir petrol sızıntısını temizlemeye yardımcı olan "beklenmedik" bakteriler buldu.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan Labrador Denizi'nde yaşayan ve mevcut fosil yakıtları parçalayabilen bakteri türleri, Paraperlucidibaca, Cyclocasticus ve Zhongshania olarak adlandırıldı.

Çalışmanın bulguları Applied and Environmental Microbiology dergisinde yayınlandı.

OKYANUSUN HAYATİ BİR KAYNAK OLARAK KALMASINI SAĞLIYOR

Çalışmanın yazarlarına göre; bu bakteriler okyanusu temizliyor ve okyanusun çevredeki yerli topluluklar için hayati bir kaynak olarak kalmasını sağlıyor.

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Casey Hubert, kendisini Arktik'te büyüyen petrol kirliliğine karşı Sean Murphy adlı bir öğrencisinin uyardığını söyledi. Bölgede büyüyen Murphy, Newfoundland ve Labrador halkının açık deniz petrolüyle olan karmaşık ilişkisini fark ettikten sonra çalışmayı başlattı.

DOĞANIN FELAKETE İLK MÜDAHALESİ

Buna göre petrol sondajı halka ekonomik olarak çeşitli faydalar sağladı ancak 2010 yılında meydana gelen Deepwater Horizon petrol sızıntısı bölgedeki hayvanlara zarar verdi, insanların hastalanmasına yol açtı.

Yapılan çalışma kapsamında bilim insanları, Arktik deniz yatağının en üst birkaç santimetresinden gelen çamuru bir şişe içinde yapay deniz suyu ve ham petrol ile birleştirerek petrol sızıntısını temizlemeye çalıştı. Deneyler, Labrador Denizi'ndeki sıcaklığa yaklaşmak için 4 derecede yapıldı ve ne olacağını görmek için birkaç hafta bırakıldı.

Dr. Hubert, "Simülasyonlarımız, doğanın petrol sızıntısına ilk defa nasıl müdahale ettiğini gösterdi" dedi.

GELECEKTEKİ PETROL SIZINTILARININ TEMİZLENMESİNE YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Bilim insanları, ister Kuzey Kutbu'nda ister başka bir yerde olsun, tüm çevre felaketlerine karşı yapılabilecek en iyi şeyin önlem almak olduğunu söyledi. Ancak, acil bir durumda devreye girebilecek müdahale planları da oldukça önemli.

DÜNYA BİRKAÇ YILDIR PETROL SIZINTILARININ YARATTIĞI FELAKETLERLE MÜCADELE EDİYOR

İsrail hükümetinin, bu yılın başına kıyılarında büyük bir petrol sızıntısı temizliği için “hazır olmadığı” görüldü. Şubat ayının sonunda Akdeniz'de bir yük gemisinden petrol sızıntısı meydana geldi. Sızan petrol, İsrail'in neredeyse tüm Akdeniz kıyılarında kirliliğe neden oldu. Ardından İsrail Sağlık, İçişleri ve Çevre Koruma Bakanlıkları, büyük bir petrol kirliliğin ardından halkın bir sonraki duyuruya kadar ülkenin tüm plajlarından uzak durmasını istedi.

2020'de ise ada ülkesi Mauritius'ta, Japon yük gemisinden sızan en az bin ton petrol Hint okyanusuna boşaldı.

İNSAN SAÇI VE YAPRAKLARDAN YÜZEN SETLER YAPILMIŞTI

Ada halkı, petrolü temizleyebilmek için insan saçı ve yapraklardan yüzen setler yaptı. Halk, saçlarını gönüllü olarak keserek, setlerin yapabilmesi için bağışladı.Söz konusu olay bölgedeki ekosistem üzerinde büyük bir tahribata neden oldu.

Yaşanan olaylar bakterilerin önemini ortaya koyduğunu söyleyen Dr. Hubert, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma buzsuz dönemleri uzattığından ve Kuzey Kutbu'nda endüstriyel faaliyetler sürekli arttığından bir petrol veya yakıt sızıntısı olması durumunda Kuzey Kutbu deniz mikrobiyomunun nasıl tepki vereceğini anlamak önemlidir. Bu bakteriler petrolü temizleyebilir."

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.