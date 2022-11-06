6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar oldu? Öğrenci pasaportu ne kadar oldu? Yeniden değerleme oranının açıklanmasından sonra pasaport harcı ücretlerini ne kadar olduğu merak konusu haline geldi. İşte pasaport harcı 2023 fiyatı

6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar oldu? Yeniden değerleme oranının açıklanmasından sonra pasaport harcı ücretlerini ne kadar olduğu merak konusu haline geldi. İşte pasaport harcı 2023 fiyatı

Pasaport harcı 2023 fiyatı

Yeniden değerleme oranlarına göre 2023 yılında pasaport harçlarında da %122,93'lük bir artış yaşanacağı açıklanmış oldu.

Buna göre 2023 yılı pasaport harcı ücretleri;

6 aya kadar 689 TL 74 kuruş

1 yıl için 1083 lira 12 kuruş

2 yıl için 1.646 lira 11 kuruş

3 yıl için 2338 lira 53 kuruş

3 yıldan fazla süren pasaport harçları için ise 3295 lira 70 kuruş olarak belirlenmiş oldu.

Belirtilen harç ücretleri 2023 ocak ayından itibaren geçerli olacak.

Öğrenci pasaportu ne kadar oldu?

Öğrenci pasaportu çıkarırken harç bedeli ödenmiyor. Öğrenci pasaportu çıkartmak isteyen kişilerin defter bedeli ödemesi yeterli olacaktır.

Defter bedeli ne kadar?

Bu yıl içerisinde defter bedeli 225 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılı için henüz bir açıklama gelmedi.

Pasaport yenileme için gereken evraklar

Pasaportu yenilemek için gereken evraklar öğrenci ve sivil vatandaş için aynıdır. Tüm gereken pasaport yenileme evrakları;

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

1 adet biometrik fotoğraf

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.

Parmak izi

18 yaş altı çocuklar için muvafakatname

Geçerli olarak ullanılan pasaport

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