Ömür Gedik: 'Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin'

Haber Global’de Okan Bayülgen’in sunduğu Uykusuzlar Kulübü’ne konuk olan Ömür Gedik, yapay etin yaygınlaşması gerektiğini söyleyerek, “Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin” dedi. Gedik’in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü Programı'na konuk oldu. Hayvan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan Gedik, programdaki açıklamaları sonrası sosyal medyada gündem oldu.

“ET YİYELİM AMA HAYVANLARI ÖLDÜRMEYELİM”

Ömür Gedik, iklim değişikliğinde faktör oldukları iddia edilen besi hayvanlarının tüketilmemesi için suni etin yaygınlaşması gerektiğini belirtirken, hayvanlara da eziyet edilmemiş olacağını söyledi.

Ömür Gedik, “Ben et yemek istiyorum ama hayvanları öldürmek istemiyorum” dedi.

YAPAY ET NEDİR?

Yapay et kısaca laboratuvar ortamında üretilen bitkisel bazlı protein formülü. Laboratuvarda üretilen etler, hayvanlardan kök hücre alınması ve bunların laboratuvarda besleyici bir sıvının içine konularak büyütülmesi ile elde ediliyor.

YAPAY ET NASIL ÜRETİLİR?

İlk olarak yapay et üretilirken alternatif protein kaynakları kullanılıyor. Kullanılan bu alternatif protein kaynaklarına “et alternatifleri” de deniliyor.

Yaygın olarak kullanılan alternatif protein kaynakları arasında mantarlar (mikroproteinler) ve bitkiler geliyor. Diğer sırada ise yapay et üretilirken canlı mikroorganizma kullanmak yerine laboratuvar ortamında üretilen hücre ve dokularından yapılan in-vitro et ve kültürlenmiş et yer alıyor.

Bir diğeri ise genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması. Genetiği laboratuvar ortamında değiştirilmiş olan hayvanlardan elde edilen et yapay et olarak kabul ediliyor.

Kaynak: gazetekolektif.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.