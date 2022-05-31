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Okullar ne zaman açılacak? 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Velilerin araştırdığı okul tarihini sizler için derledik. 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-05-31 17:05:47
Okullar ne zaman açılacak? 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Velilerin araştırdığı okul tarihini sizler için derledik. 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak?

2022 - 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? 2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı.

Ara tatil bu yıl var mı?

Geçtiğimiz yıl ikinci dönemde yapılan ara tatilin bu yılda uygulanması bekleniyor. Fakat henüz MEB takvimi yayınlanmadığı için ara tatilin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda netlik söz konusu değil.

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