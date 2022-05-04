Oktay Kaynarca Saç Ekimi ve Bilinmeyenler

Çakır rolüyle Kurtlar Vadisi dizisinden sonra herkes tarafından bilinen Oktay Kaynarca saç ekimi yaptırdı. Evet, son zamanlarda Oktay Kaynarca hakkında en çok konuşulan konu saçları oldu. Kendisi şüphesiz hayranları tarafından beğenilen bir oyuncu. Ancak ünlü oyuncuların bildiği bir şey varsa, o da görünüşlerinin altın değerinde olduğudur. Bu yüzden dış görünüşlerine özellikle dikkat etmeleri gerekir.

Oktay Kaynarca protez mi yaptırdı yoksa saç mı ektirdi? Saç ekimi başarılı mı? Hangi merkezde yaptırdı? Tüm bu soruların cevaplarını ve Oktay Kaynarca saç ekimi hakkında bilinmeyenleri açıklıyoruz.

Peki Söylentiler Gerçek mi? Gerçekten Oktay Kaynarca Saç Ektirdi mi?

Evet söylentiler gerçek! Magazinden de takip ediyorsanız Oktay Kaynarca'yı kamerada ve fotoğraf karelerinde bir süredir bere ile görüyorduk. Şimdi, bu günlerde ünlü oyuncu beresini çıkarınca saçlarındaki değişimden bir saç ekimi operasyonu yaptırdığını anladık.

Oktay Kaynarca'nın Saç Ekimi Başarılı mı?

Saç ekimi sonrası Oktay Kaynarca'nın fotoğraflarına bakınca net bir şekilde başarılı bir saç ekimi operasyonu olduğunu görebiliyoruz. Kaynarca'nın önceki görünümünde şakak ve tepe bölgesinde açıklık ve seyrelmeler vardı. Bu seyrelmeler ve şakaktaki açıklıklar özellikle erkeklerde genetik, yaş ve strese bağlı olarak kişinin genel görünümünde bir değişikliğe neden olabiliyor.

Oyuncunun, operasyon öncesi fotoğrafı ile sonrası fotoğrafına baktığımızda Oktay Kaynarca'nın Saç ekimi oldukça başarılı geçmiş diyebiliriz. Saçları, hem sık hem de doğal bir görünüme kavuşmuş. Karizmatik oyuncu saç ekimi hakkında hiçbir zaman açıkça konuşmadı. Ancak saç ekimi yaptırdığı ve iyi sonuçlar aldığı açıkça görülüyor.

Oktay Kaynarca Hangi Saç Merkezinde Ekim Yaptırdı?

Ünlü oyuncunun başarılı saç ekim operasyonunu gören herkesin aklına ilk gelen elbette ki Oktay Kaynarca hangi saç merkezinde ekim yaptırdı sorusu oldu. Kaynarca gibi benzer şekilde saç probleminden muzdarip birçok kişi var. Dolayısıyla, herkes oyuncunun doğal görünümlü saç ekimini nerede yaptırdığını bilmek istiyor. Özellikle saç ekimi ve diğer estetik operasyonlarda, başarılı sonuçlara tanık olduğumuzda bizler de aynı yerde yaptırmak isteriz.

Karizmatik oyuncunun saçlarını İstanbul'da bir merkezde yaptırdığını biliyoruz. Ancak hangi merkezde saç ekimi yaptırdığı hem kendisi hem de merkez tarafından açıklanmadığı için bizim de bu konuda bilgimiz sınırlı.

Türkiye'nin En İyi 5 Saç Ekim Merkezi

Başarılarıyla isimlerinden sıkça söz ettiren Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezlerinde saç ekimi yaptırmanız durumunda mükemmel saç ekimi sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Memnuniyet anketlerinde en yüksek puanları alarak Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezi unvanını kazanmış klinikler;

Hermest Saç Ekim Merkezi

Nimclinic

HLC Clinic

Asmed

AHD Saç Ekim Merkezi

Oktay Kaynarca'nın Saçlarına Kaç Greft Ekim Yapıldı?

İstanbul'daki saç ekim merkezinden bilgi alamasak da uzman gözüyle Oktay Kaynarca'nın saçlarına kaç greft ekim yapıldığını yaklaşık olarak söyleyebiliriz. Tepe ve şakak bölgesindeki açıklıklar göz önüne alındığında ortalama 3500 greft ekildiği görülmektedir. Ünlü oyuncunun operasyon sonrası daha genç görünmesi yeni bir hayran kitlesi oluşturacağı anlamına gelebilir.

Oktay Kaynarca Saç Ekim Öncesi ve Sonrası

Saç ekimi öncesi saçlarının seyrek olduğu görünüyor. Fakat saç ekimi yaptırdıktan sonra başının ön hattında saçlarda yoğunlaşma elde edilmiş. Oktay kaynarca saç ekimi öncesi ve sonrası gözle görülür farkın oluşmuş.

Oktay Kaynarca Saçı Protez mi?

Ünlü oyuncu son zamanlarda yaptığı röportajlarda saçının protez olmadığını açıkça dile getirdi. Ancak hangi yöntemle saç ekimi yaptırdığını söylemedi. Uzmanların ortak görüşü oyuncunun FUE saç ekimi yöntemini tercih ettiği yönünde. İyileşme süresinin de kısa olduğunu gözlemlerimizle doğrulayacak olursak oyuncu FUE Safir tekniğiyle kısa sürede arzu ettiği görünüme kavuşmuştur.

Safir tekniği saç ekiminde yeni bir yöntemdir. Bu yöntem ile saç köklerinin yerleştirileceği kanallar cilde zarar vermeyen doğal safir taş tekniği kullanılarak açılıyor. Operasyon sonrası kanama olmuyor, doğal bir görünüm ve kısa sürede iyileşme sağlıyor.

Saç Ekimi Ne Kadar Sürer

Bir saç ekimi merkezine başvurduğunuzda öncelikle saç analizi için size bir randevu veriliyor. Bu randevuda tıbbi olarak saçınızın yapısı incelenmektedir. Ardından ön saç çizginiz, saçınızın derisi ve saç köklerinin durumuna bakılıyor. Son olarak da ekim yapılacak bölge ve donör bölgeden alınacak greft sayısı planlanıyor. Ekim yapılacak bölge çok geniş değilse saç ekiminiz 1 seansta tamamlanabilir. Ancak ekim yapılacak alan genişse 3 seans sürebilir. 1 saç ekimi seansı 4-9 saat arasında gerçekleşir.

Saç Ekimi Fiyatları Ne Kadar?

Saç ekimi fiyatları ortalama 8.000 TL ile 20.000 TL arasındadır. Bu fiyat değişiklikleri uygulanacak saç ekimi tekniği ve firmanın popülerliği etkilemektedir. Türkiye'deki tüm Saç ekim merkezlerine ait güncel saç ekimi fiyatlarını incelemek isterseniz Saç Ekimi Fiyatları 2022 yazısını inceleyebilirsiniz.