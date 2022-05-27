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Öğretmen seminerleri online mi olacak? Öğretmenlere seminer izni kaç gün? Öğretmen seminerleri haziranın kaçında?

Öğretmen seminerleri online mi olacak? Öğretmenlerin yakından takip ettiği seminerlerin tarihi MEB tarafından açıklandı. Online olup olmayacağı tartışılan seminerler için Bakan Özer son sözü söyledi. Peki seminerler haziranın kaçında yapılacak? Öğretmenlere seminer izni kaç gün? İşte merak edilen detaylar...

2 Saat Önce
2022-05-27 16:06:02
Öğretmen seminerleri online mi olacak? Öğretmenlere seminer izni kaç gün? Öğretmen seminerleri haziranın kaçında?

Öğretmenlerin yakından takip ettiği seminerlerin tarihi MEB tarafından açıklandı. Online olup olmayacağı tartışılan seminerler için Bakan Özer son sözü söyledi. Peki seminerler haziranın kaçında yapılacak? Öğretmenlere seminer izni kaç gün? İşte merak edilen detaylar...

Öğretmen seminerleri online mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın 20-24 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Özer eğitimlerin ÖBA üzerinden, yani online olarak yapılacağını da ekledi.

Öğretmenlere seminer izni kaç gün

Öğretmen seminerlerinin yapıldığı haftadan sonra 27-30 Haziran arasında öğretmenler idari izinli sayılacak.

Detaylı bilgiler ve açıklamalar için aşağıdaki habere tıklayınız.

Öğretmenler 27-30 Haziran'da idari izinli mi olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminer tatili ne zaman?
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