Öğretmen seminerleri online mi olacak? Öğretmenlere seminer izni kaç gün? Öğretmen seminerleri haziranın kaçında?

Öğretmen seminerleri online mi olacak? Öğretmenlerin yakından takip ettiği seminerlerin tarihi MEB tarafından açıklandı. Online olup olmayacağı tartışılan seminerler için Bakan Özer son sözü söyledi. Peki seminerler haziranın kaçında yapılacak? Öğretmenlere seminer izni kaç gün? İşte merak edilen detaylar...