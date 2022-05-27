Öğretmenler 27-30 Haziran'da idari izinli mi olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminer tatili ne zaman?

Öğretmenler 27-30 Haziran'da idari izinli mi olacak? Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamayla öğretmenlere müjdesini verdi. Binlerce öğretmeni ilgilendiren seminerler için tarih belli oldu. Peki öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminer tatili ne zaman? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamayla öğretmenlere müjdesini verdi. Binlerce öğretmeni ilgilendiren seminerler için tarih belli oldu. Peki öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminer tatili ne zaman? İşte detaylar...

Öğretmenler 27-30 Haziran'da idari izinli mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin açılışında, öğretmenlerin 20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla ÖBA üzerinden yapılacağını açıkladı.

Özer eğitimler dışında öğretmenlerin 27-30 Haziran taihleri arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı açıklaması

Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer;

"Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar." açıklamasını yaptı.

Öğretmen seminerleri ne zaman?

Bakan Özer'in açıklamasına göre öğretmen seminerleri ÖBA üzerinden 20-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmen seminer tatili ne zaman?

20-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan seminerlerden sonra 27-30 Haziran tarihleri arasından öğretmenler idari izinli sayılacak. .