Noterler 10 Kasım açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Perşembe günü noter çalışır mı, tatil mi? Noterlerle işi olanlar bu hafta içerisinde 10 Kasım gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki ama noterler ne zaman açık ve ne zaman kapalı, 10 Kasım günü noterler resmi tatil mi yapacak? İşte merak edilen detaylar...

Noterler 10 Kasım açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Perşembe günü noter çalışır mı, tatil mi? Noterlerle işi olanlar bu hafta içerisinde 10 Kasım gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki ama noterler ne zaman açık ve ne zaman kapalı, 10 Kasım günü noterler resmi tatil mi yapacak? İşte merak edilen detaylar...

Noterler 10 Kasım açık mı, kapalı mı?

10 Kasım bu yıl Perşembe gününe denk gelen Atatürk'ü anma günü resmi tatiller arasında yer almadığı için noterler çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Dolayısıyla noterler 10 Kasım günü açık olacaklar.

10 Kasım resmi tatil olur mu?

Resmi tatiller arasında 10 Kasım yer almıyor.

10 Kasım çift mesai mi sayılır?

Resmi tatil sayılmadığı için 10 Kasım günü çift mesai sayılmıyor. Çalışma günü normal mesai sayılıyor.