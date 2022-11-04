10 Kasım kargolar tatil mi, çalışıyor mu? Kargolar 10 Kasım Perşembe kapalı mı olacak, açık mı?

10 Kasım kargolar tatil mi, çalışıyor mu? 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki kargo şirketleri de 10 Kasım günü çalışacak mı? Kargolar 10 Kasım Perşembe kapalı mı olacak, açık mı? İşte merak edilen detaylar...

10 Kasım kargolar tatil mi, çalışıyor mu? 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki kargo şirketleri de 10 Kasım günü çalışacak mı? Kargolar 10 Kasım Perşembe kapalı mı olacak, açık mı? İşte merak edilen detaylar...

10 Kasım kargolar tatil mi, çalışıyor mu?

Atatürk'ü anma günü olan 10 Kasım günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım'da resmi tatiller arasında yer almadığı için perşembe günü çalışma devam edecek. Kargo firmaları perşembe günü çalışacaklar.

Kargolar 10 Kasım Perşembe kapalı mı olacak, açık mı?

Kargo firmaları 10 Kasm Perşembe günü çalışmalarına devam edecek, açık olacaklar. Tüm gün kargolar çalışmalarında aynı şekilde devam edecekler.

10 Kasım ne günü?

Atatürk'ün 10 Kasım 1938 yılında vefat etmesinden sonra 10 Kasım günü her yıl anma günü olarak anılıyor.