Nihat Doğan'dan Sevim Alan açıklaması

Son günlerde bazı yazılı ve görsel medyada yer alan şahsım ile ilgili bazı magazin içerikli haber içeriklerinde adı geçen eski iş ortağım ve güzellik sektörünün öncü markalarından Sevim Alan ile ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı gerçek dışıdır.

Söz konusu haber içeriklerinde adı geçen Sevim ALAN ile şahsım arasında iş ortaklığımız ve dostluğumuz dışında bir ilişki olmadığı gibi kendisi ile olan iş ortaklığımız karşılıklı anlayış ve mutabakat ile sona ermiş olup kendisi benim dostum ve arkadaşım olarak kalmaya devam edecektir. Bu sebeple kişilerin ailevi hayatlarını ve kişilik haklarını yok sayarak ortaya atılan asılsız ve mesnetsiz haberlere kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Saygılarımla