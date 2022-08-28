Netflix'e zam mı geldi? Reklamlı Netflix üyeliği nasıl olacak? Netflix yeni reklamlı üyelik fiyatları
Netflix'e zam mı geldi? Milyonlarca kullanıcısı olan Netflix geçtiğimiz yıl sonundan itibaren yeni birçok değişime imza attı. Bu sefer Netflix kullanıcılarına reklamlı paket sunacak. Peki reklamlı Netflix üyeliği nasıl olacak? Netflix yeni reklamlı üyelik fiyatları!
2022-08-28 14:05:18
Milyonlarca kullanıcısı olan Netflix geçtiğimiz yıl sonundan itibaren yeni birçok değişime imza attı. Bu sefer Netflix kullanıcılarına reklamlı paket sunacak. Peki reklamlı Netflix üyeliği nasıl olacak? Netflix yeni reklamlı üyelik fiyatları!
Netflix'e zam mı geldi?
Netflix'e zam geleceğine dair verilen bilgiler doğruyu yansıtmıyor. Netflix zam yapmak yerine, kullanıcısına reklamlı paketleri sunacak. İzlenen filmlerin başında ya da ortasında olacak şekilde reklam verilecek. Bunun yanı sıra yeni reklam düzenlemesinden sonra kullanıcılar indirme yapamayacak.
Reklamlı Netflix üyeliği nasıl olacak?
Netflix üyelerine sunacağı reklamlı paketlerle, fiyatı çok artırmamayı amaçlıyor. Düzenleme sonrası 1 saat başına ortalama 4-5 dakika reklam izlenmiş olacak.
Netflix'in yeni reklam üyelik fiyatları, WebTekno'da yer alan habere göre;
Temel Plan (480p çözünürlük, tek cihaz): Aylık 9,99 dolar – Aylık 37,99 TL
Standart Plan (1080p çözünürlük, iki cihaz): Aylık 15,49 dolar – Aylık 57,99 TL
Özel Plan (4K + HDR çözünürlük, dört cihaz): Aylık 19,99 dolar – Aylık 77,99 TL
olarak izleyicisine sunulacak.
Detaylar için aşağıdaki habere tıklayın!
YORUMLAR (0)