Netflix'e zam mı geldi? Reklamlı Netflix üyeliği nasıl olacak? Netflix yeni reklamlı üyelik fiyatları

Netflix'e zam mı geldi? Milyonlarca kullanıcısı olan Netflix geçtiğimiz yıl sonundan itibaren yeni birçok değişime imza attı. Bu sefer Netflix kullanıcılarına reklamlı paket sunacak. Peki reklamlı Netflix üyeliği nasıl olacak? Netflix yeni reklamlı üyelik fiyatları!