Motosiklet seçiminin kritik noktaları

Motosiklet alırken öncelikle gidon ve aynaları kontrol etmelisiniz. İkinci el motosikletler için bakmanız gereken öncelikli detaylar ruhsat ve bakım kayıtları olmalı

Sıfır motosiklet alırken genellikle fabrikadan tüm parçalarının test edilip dört dörtlük geldiği düşünülür ama bu durum çoğu zaman böyle olmaz. Birçok motosiklet üreticisi, lojistik ve taşıma maliyetlerini azaltmak adına motosiklet parçalarını ayırıp yollar. Yetkili bayilerde parçalar birleştirilirken de çeşitli hatalar yapılabilir.



Gidon ve ayna kontrolü

Motosiklet alırken öncelikle gidon ve aynaları kontrol etmelisiniz. Gidon, üstüne yük bindiği zaman sabit kalıyorsa doğru bir şekilde monte edilmiştir. Aynalar hassastır. Doğru şekilde takılmayan aynalar, ufak bir sarsıntıda dönmeye başlar. Bu da motosiklet yolculuğu için son derece tehlikeli.

Manetlere iyi bakın

Motosikletin manetlerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Telli debriyaj kullanılan modellerde debriyaj manetini çektiğinizde plakanın ayrıldığını, bıraktığınız ise plakanın geri gittiğini görmeniz lazım.Fren manetlerini kontrol ederken motoru çalıştırmadan tekerleri döndürüp freni sıktığınızda tekerlerin durup durmadığını kontrol edin. Ardından farları, kornayı, ön ve arka sinyalleri kontrol eden.

Kontağı açıp farları, ön ve arka sinyalleri, kornayı teker teker deneyin.Eğer yanmayan veya çalışmayan varsa servisin kontrol etmesi ve bu durumu düzeltmesi talebinde bulunun. Ön çatal ve arka amortisöre de dikkatli bakılmalı. Devamında gidona abanıp ön amortisorleri çöktürüp, arka yolcu kısmına oturup aynı şeyi arka amortisör içinde yapın. mortisörlerden akan veya sızan bir sıvı varsa tahminen amortisör keçesinde sorun olabilir, servise baktırmak gerekecektir.

İkinci el mi düşünüyorsunuz?

Kafanızda ikinci el motosiklet alma planı bulunabilir ve maddi imkanlarınız da bunu gerekli kılıyor olabilir. Peki bu durumda nasıl bir yöntem izlemelisiniz: İkinci el motosikletler için bakmanız gereken öncelikli detaylar ruhsat ve bakım kayıtları olmalı. Bakımı düzgün bir şekilde yaptırılmış motosikleti uzun yıllar kullanabilirsiniz.

TRAMER kaldı kontrolü

Motosikletin SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) yani TRAMER kaydı, geçmiş bakımlarını ve hasar ayrıntılarını görebilmeniz için önemli. Oldukça pratik bir şekilde TRAMER sorgulama yapabilir, kayıtları inceleyebilirsiniz.

Şasi no veya değişen parça bilgisi gibi konularla ilgili sorgulamaları merak ediyorsanız Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SMS Sorgulamaları sayfasına göz atabilirsiniz.İkinci el motosikletlerde, şasi ve şasiye bağlı elemanların kontrollerinin de yapılması şart.

Depoya göz atın

Benzin deposu boyanmışsa genelde sonradan takılan stickerlar marka veya model logosu son kat verniğin altında olmaz, yani elinizi üstünde gezdirdiğinizde hissedersiniz çıkıntıyı ve kağıdı.Depo eğer hasar almamışsa boyanmayacağı için oldukça düzgün bir şekilde yerindedir. Deponun boyalı olması kaza olduğu anlamına da gelmez. Bazı motosikletlerde benzin deposu selenin altındadır. Deponun çevresini de iyi kontrol edin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.