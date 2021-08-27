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TIMETURK / YAŞAM / Meteoroloji'den ''sıcak hava'' uyarısı

Meteoroloji'den ''sıcak hava'' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 03 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-08-27 15:21:19
Meteoroloji'den ''sıcak hava'' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), resmi Twitter hesabında hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yapıldı.

Haritanın da paylaşıldığı açıklamada, "28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti.

Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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