Mazota ne kadar zam geldi? 17 Haziran mazot zammı | İstanbul, Ankara, İzmir'de mazot ne kadar?

Mazota ne kadar zam geldi? Döviz kurundaki değişimler mazot fiyatlarını vurdu. Tatil planları yapan vatandaşın cebi yanacak gibi görünüyor. Peki ama motorine ne kadar zam geldi? 16 Haziran ve 17 Haziran mazot zammı ne kadardı? Motorine tekrar zam gelir mi? İşte detaylar...

Döviz kurundaki değişimler mazot fiyatlarını vurdu. Tatil planları yapan vatandaşın cebi yanacak gibi görünüyor. Peki ama motorine ne kadar zam geldi? 16 Haziran ve 17 Haziran mazot zammı ne kadardı? Motorine tekrar zam gelir mi? İşte detaylar...

Mazota ne kadar zam geldi?

Piyasanın dalgalanmasınan dolayı mazota gelen zamlara artık şaşırılmıyor. Fakat 16 Haziran günü benzine yapılan 1.29 liralık zamdan hemen sonra yine zam yapıldı. Bugünd motorine 80 kuruş zam geldi. Motorin fiyatları 30 TL'yi buldu.

İstanbul, Ankara, İzmir'de mazot ne kadar?

Şehirlere göre ufak fiyat farkları olsa da 1 litre mazot fiyatı;

İstanbul motorin fiyatı 29.99 TL,

Ankara'da motorin fiyatı 30.1 TL,

İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.

Mazot ve motorin farkı nedir?

Teknik olarak, cismen ve kalite olarak üç farklı isimle anılsa da; mazot, dizel ve motorin aynı şeydir.

Motorine tekrar zam gelir mi?

Brent petrolün artışı ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkilemektedir. Şu an için çalkantılı sayılabilecek ekonomi piyasasına bakıldığında, mazota ve benzine zam gelmesi olası.