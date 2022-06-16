Motorin zammı 16 Haziran | 1 litre mazot ne kadar oldu? 1 litre motorin fiyatı

Motorin zammı 16 Haziran | Akaryakıt zammı her gün yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin beklediği indirim yerine zam geldi. Benzine yapılan indirim, motorin için yapılmadı. Brent petrolün artışı , mazotu vurdu. Peki 1 litre mazot ne kadar oldu? İşte detaylar...