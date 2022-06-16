Motorin zammı 16 Haziran | 1 litre mazot ne kadar oldu? 1 litre motorin fiyatı
Motorin zammı 16 Haziran | Akaryakıt zammı her gün yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin beklediği indirim yerine zam geldi. Benzine yapılan indirim, motorin için yapılmadı. Brent petrolün artışı , mazotu vurdu. Peki 1 litre mazot ne kadar oldu? İşte detaylar...
2022-06-16 11:21:42
Akaryakıt zammı her gün yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin beklediği indirim yerine zam geldi. Benzine yapılan indirim, motorin için yapılmadı. Brent petrolün artışı , mazotu vurdu. Peki 1 litre mazot ne kadar oldu? İşte detaylar...
Motorin zammı 16 Haziran
Brent petrol fiyatlarının artışı motorini etkiledi. Motorine 16 Haziran Perşembe günü itibariyle 1 lira 27 kuruş zam uygulandı.
1 litre mazot ne kadar oldu?
Yapılan zammın ardından motorin fiyatı; İstanbul'da 29,19 TL'ye, Ankara'da 29,30 TL'ye, İzmir'de 29,31 TL'ye yükseldi.
Mazot ve motorin arasındaki fark nedir?
Motorin, mazot olarak da bilinmektedir. Karbon ve hidrojenden oluşan bir akaryakıt çeşididir. Dizel motorlu araçlarda kullanılmaktadır. Benzinden daha zor tutuşur, kaynama noktası daha yüksek ve buharlaşma eğilimi de oldukça düşüktür..
YORUMLAR (0)