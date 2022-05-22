Maymun çiçeği virüsü kaç ülkede görüldü? Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Maymun çiçeği virüsü kaç ülkede görüldü? Yeni bir koronavirüs problemi gibi görünen maymun çiçeği virüsünün yayılmasının ardından detaylar yakından takip ediliyor. Peki ama maymun çiçeği nedir ve hangi ülkelerde görüldü? Belirtileri nasıl anlaşılıyor? İşte merak edilen son dakika maymun virüsü hastalığı detayları...

Yeni bir koronavirüs problemi gibi görünen maymun çiçeği virüsünün yayılmasının ardından detaylar yakından takip ediliyor. Peki ama maymun çiçeği nedir ve hangi ülkelerde görüldü? Belirtileri nasıl anlaşılıyor? İşte merak edilen son dakika maymun virüsü hastalığı detayları...

Maymun çiçeği virüsü kaç ülkede görüldü?

Maymun çiçeği virüsünün, elde edilen verilere göre, şimdiye kadar 13 ülkede görüldüğü bildirildi.

Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Şu an için yapılan açıklamalara ve bulgulara göre resmi olarak; Maymun Çiçeği virüsü ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, Gürcistan, İsrail'in ardından İsviçre'de de görüldü.

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşıyor?

Maymun çiçeği virüsü; virüsü taşıyan sincap, maymun gibi canlılara temasla bulaşabilir. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da yayılır.

Yıllarca hayvanlarda görülen bu virüs insanlarda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde rastlandı.