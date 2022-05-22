Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nasıl anlaşılır? Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü?

Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeğinin 13 ülkede görülmesinin ardından ikinci bir koronavirüs korkusu insanları sardı. Peki ama maymun çiçeği virüsü nedir ve nasıl bulaşır? Şimdiye kadar hangi ülkelerde görüldü? Maymun virüsü nasıl bulaşır ölümcül müdür? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nasıl anlaşılır? İşte merak edilen maymun çiçeği virüsünün detayları...

Maymun çiçeğinin 13 ülkede görülmesinin ardından ikinci bir koronavirüs korkusu insanları sardı. Peki ama maymun çiçeği virüsü nedir ve nasıl bulaşır? Şimdiye kadar hangi ülkelerde görüldü? Maymun virüsü nasıl bulaşır ölümcül müdür? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nasıl anlaşılır? İşte merak edilen maymun çiçeği virüsünün detayları...

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun Çiçeği virüsü (MPV veya MPXV), çift sarmallı bir DNA, zoonotik virüs ve Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir türüdür.

Variola (VARV), sığır çiçeği (CPX) ve vaksinya (VACV) virüslerini içeren insan ortopoks virüslerinden biridir. Çiçek hastalığına neden olan variola virüsünün doğrudan atası veya doğrudan soyundan değildir.

Maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığına benzer ancak daha hafif bir döküntü ve daha düşük ölüm oranı olan bir hastalık olan maymun çiçeğine neden olur.

Virüs ilk defa 1958 yılında bir maymun üzerinde görülmüştür. 1970 yılında ilk kez insan üzerinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Afrika dışında ilk kez ise 2003 yılında görülmüştür.

Ölümcüllük oranı %1'dir ve bulaşıcılık oranı düşüktür.

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü; virüsü taşıyan sincap, maymun gibi canlılara temasla bulaşabilir. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da yayılır.

Yıllarca hayvanlarda görülen bu virüs insanlarda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde rastlandı.

Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü?

İlk vakanın 7 Mayıs'ta görüldüğü İngiltere'nin ardından Maymun Çiçeği virüsü ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre'de de görüldü.