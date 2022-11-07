Mardin TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Sosyal Konut Projesi Mardin kura tarihi merak ediliyor. İlk 12 şehirde yapılacak olan kura çekilişinin tarihi ve konut sayısı açıklandı. Peki Mardin için kaç konut kurası çekilecek? Mardin'de hangi tarihte kura çekilecek? İşte detaylar...

Mardin TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Sosyal Konut Projesi Mardin kura tarihi merak ediliyor. İlk 12 şehirde yapılacak olan kura çekilişinin tarihi ve konut sayısı açıklandı. Peki Mardin için kaç konut kurası çekilecek? Mardin'de hangi tarihte kura çekilecek? İşte detaylar...

Mardin TOKİ kura çekilişi ne zaman?

İlk Evim İlk İş Yerim Projesinde 10 günde 12 il için toplamda 22 bin 57 ev için kura çekilişi yapılacak. Mardin sosyal konut projesi kura çekimi, 10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma günü, 2 bin 550 konut için gerçekleştirilecek.

10 günde 12 ilde TOKİ kurası

İki ay geçmeden ilk kuralar başlatıldı. Yapılan açıklamalara göre 10 gün içerisinde 22 bin 57 konutun kurası çekilmiş olacak.