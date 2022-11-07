Mardin TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Sosyal Konut Projesi Mardin kura tarihi
Mardin TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Sosyal Konut Projesi Mardin kura tarihi merak ediliyor. İlk 12 şehirde yapılacak olan kura çekilişinin tarihi ve konut sayısı açıklandı. Peki Mardin için kaç konut kurası çekilecek? Mardin'de hangi tarihte kura çekilecek? İşte detaylar...
2022-11-07 21:48:37
Mardin TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Sosyal Konut Projesi Mardin kura tarihi merak ediliyor. İlk 12 şehirde yapılacak olan kura çekilişinin tarihi ve konut sayısı açıklandı. Peki Mardin için kaç konut kurası çekilecek? Mardin'de hangi tarihte kura çekilecek? İşte detaylar...
Mardin TOKİ kura çekilişi ne zaman?
İlk Evim İlk İş Yerim Projesinde 10 günde 12 il için toplamda 22 bin 57 ev için kura çekilişi yapılacak. Mardin sosyal konut projesi kura çekimi, 10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma günü, 2 bin 550 konut için gerçekleştirilecek.
10 günde 12 ilde TOKİ kurası
İki ay geçmeden ilk kuralar başlatıldı. Yapılan açıklamalara göre 10 gün içerisinde 22 bin 57 konutun kurası çekilmiş olacak.
- 7 Kasım Pazartesi Şırnak 1450 konut
- 7 Kasım Pazartesi Ardahan 250 konut
- 8 Kasım Salı Kars 1070 konut
- 8 Kasım Salı Siirt 903 konut
- 9 Kasım Çarşamba Iğdır 550 konut
- 9 Kasım Çarşamba Batman 1850 konut
- 10 Kasım Perşembe Ağrı 1480 konut
- 10-11 Kasım Perşembe-Cuma Mardin 2550 konut
- 11-12 Kasım Cuma-Cumartesi Van 2.800 konut
- 13 14 15 16 Kasım Şanlıurfa 7100 konut
- 15 Kasım Salı Hakkari 804 konut
- 16 Kasım Çarşamba Bitlis 1250 konut çekilişi yapılacak.
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